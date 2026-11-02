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Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida y ropa

La madre enviaba la cocaína, que era trasladada a la cárcel por su hermana oculta en alimentos y prendas de vestir. El condenado, de 29 años, también recibió pena por tener ilegalmente un arma de fuego en su vivienda de Santo Tomé.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de noviembre 2026 · 18:16hs
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Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida y ropa

Condenaron a seis años de prisión a un interno de Coronda que vendía cocaína a otros presos: la droga ingresaba oculta en comida y ropa

Un hombre de 29 años fue condenado a seis años de prisión efectiva por comercializar cocaína a otros internos de la cárcel de Coronda.

Además, fue responsabilizado por la tenencia ilegal de un arma de fuego que había sido secuestrada en su vivienda de Santo Tomé.

Se trata de Damián Exequiel Barrientos, quien se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria de Coronda desde marzo de 2022. La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La droga ingresaba oculta en comida y prendas de vestir

Según la investigación, entre enero y mayo de 2024, Barrientos recibía cocaína que era ingresada a la cárcel oculta en alimentos y prendas de vestir.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, su madre, quien también se encuentra en prisión preventiva, preparaba los envíos. Luego, la hermana del condenado llevaba la droga los días miércoles, cuando concurría a visitarlo al establecimiento penitenciario. Esta última también es investigada.

Un arma secuestrada en Santo Tomé

Barrientos ya estaba alojado en la cárcel desde marzo de 2022, luego de que en un allanamiento realizado en su vivienda de Avellaneda al 3300, en Santo Tomé, se secuestrara una carabina semiautomática calibre 22, apta para efectuar disparos y que tenía sin la autorización correspondiente.

Los delitos por los que fue condenado

La condena de seis años de prisión efectiva fue impuesta por los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y coautoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, por haber sido cometida dentro de un establecimiento de detención.

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