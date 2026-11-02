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Continúan los rastrillajes en la Laguna Setúbal para encontrar a una joven de 15 años que habría caído al agua desde el Puente Colgante

El operativo comenzó el domingo por la noche, luego de que testigos observaran a una joven caerse a la laguna. Prefectura y la Policía retomaron los rastrillajes este lunes, en una zona donde la corriente y los camalotes dificultan las tareas.

2 de noviembre 2026 · 17:10hs
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Búsqueda activa. Continúan los rastrillajes en la Laguna Setúbal para encontrar a una joven de 15 años desaparecida.

Búsqueda activa. Continúan los rastrillajes en la Laguna Setúbal para encontrar a una joven de 15 años desaparecida.

La búsqueda de una adolescente de 15 años continúa este lunes en la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe. El operativo se inició el domingo por la noche, después de que testigos observaran a una joven caerse al agua desde el Puente Colgante y desaparecer de la superficie.

Las tareas se concentran en el sector comprendido entre el Puente Colgante y el viaducto Oroño, aunque la búsqueda se extendió hacia el sur debido a la corriente que habría arrastrado a la joven. Efectivos de la Policía y personal de Prefectura Naval Argentina trabajan con embarcaciones para intentar localizarla.

La descripción aportada por los testigos y las características de la vestimenta permitieron vincular el episodio con la desaparición de la adolescente, cuya búsqueda se mantiene activa.

Cómo estaba vestida la adolescente

Al momento de ser vista, la joven llevaba un jean ancho negro, una camiseta del Barcelona y zapatillas negras tipo Adidas. Tenía el cabello recogido en una trenza hacia un costado.

LEER MÁS: La crecida del Paraná cambia el paisaje de la laguna Setúbal: los camalotes vuelven a aferrarse a los pilares del viejo puente ferroviario

Según los primeros testimonios, el episodio ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo. Los testigos observaron a una joven ingresar al agua desde el Puente Colgante y luego perderla de vista.

Un operativo condicionado por la corriente y los camalotes

El rastrillaje comenzó durante la noche del domingo y se prolongó durante varias horas. En un primer momento, las autoridades interrumpieron la circulación sobre el Puente Colgante para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Este lunes, Prefectura y la Policía retomaron las tareas mediante embarcaciones y recorridas por distintos sectores de la laguna. Sin embargo, la corriente y la presencia de abundante vegetación flotante, especialmente camalotes, complican el trabajo de los rescatistas.

Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen la búsqueda en el sector de la Laguna Setúbal y sus alrededores para intentar dar con el paradero de la adolescente.

Laguna Setúbal joven rastrillajes puente Colgante
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