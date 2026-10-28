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Cómo se encuentra la nena de 2 años atacada por un pitbull qué sufrió una fractura de cráneo

La pequeña, oriunda de San Francisco, fue trasladada a Santa Fe por la gravedad de las heridas. La paciente permanece internada en el Hospital de Niños Orlando Alassia. Requirió una intervención quirúrgica

28 de octubre 2026 · 08:15hs
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Cómo se encuentra la nena de 2 años atacada por un pitbull qué sufrió una fractura de cráneo

Jose Busiemi

Una niña de 2 años, oriunda de San Francisco, Córdoba, permanece internada en el hospital de niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe luego de haber sido atacada por un perro pitbull. Como consecuencia del episodio, la pequeña sufrió lesiones de gravedad y una fractura de cráneo.

Según informó el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, la paciente ingresó al nosocomio local el 26 de octubre. Allí se le realizaron distintos estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada, que permitió constatar la fractura de cráneo.

La niña permanece internada en Cuidados Especiales

Tras la evaluación médica, la pequeña requirió una intervención quirúrgica. En quirófano, el servicio de Cirugía Plástica realizó una toilette y las correspondientes suturas debido a las lesiones provocadas durante el ataque.

Actualmente, la niña continúa internada en el Servicio de Cuidados Especiales del hospital, donde permanece bajo controles clínicos.

De acuerdo con el último parte sanitario, la paciente se encuentra lúcida y consciente, y presenta una evolución favorable.

Cómo ocurrió el ataque del pitbull

El episodio ocurrió el domingo en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Según el relato brindado por el padre de la niña, el ataque se produjo cuando la pequeña ingresó a la propiedad de una vecina, donde se encontraba el perro.

Luego del ataque, la niña fue trasladada inicialmente al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde recibió atención médica. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales determinaron su derivación a un centro de mayor complejidad.

Por ese motivo, la pequeña fue trasladada a la ciudad de Santa Fe, donde ingresó al Hospital de Niños Orlando Alassia para continuar con su atención.

La tomografía computada confirmó la fractura de cráneo, mientras que las heridas provocadas por el animal requirieron posteriormente la intervención del equipo de Cirugía Plástica.

La Justicia ordenó el secuestro del perro

Tras el ataque, tomó intervención la Fiscalía de turno de la jurisdicción, que dispuso el secuestro del perro involucrado en el episodio.

La medida se enmarca en la investigación destinada a establecer cómo ocurrió el ataque y reconstruir las circunstancias en las que la niña resultó herida.

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