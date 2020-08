Un presidente comunal le pide de manera particular a los vecinos que no salgan de la localidad

El presidente comunal de la localidad de María Teresa, en el departamento General López, Gonzalo Goyechea, utilizó sus redes sociales para pedirle a los habitantes que no viajen a localidades cercanas, principalmente para evitar posibles contagios y teniendo en cuenta que este fin de semana era fin de semana largo.

La forma, bastante particular fue a través de la repetición: Venado Tuerto, zona de transmisión comunitaria de Covid-19. Si no lo entendemos, quizá por repetición si. No tengo que viajar a Venado Tuerto si no es verdaderamente fundamental. No tengo que viajar a Venado Tuerto si no es verdaderamente fundamental. No tengo que viajar a Venado Tuerto si no es verdaderamente fundamental. No tengo que viajar a Venado Tuerto si no es verdaderamente fundamental.

Cabe destacar que la localidad de más de 3.000 habitantes no ha reportado casos positivos por Covid-19 hasta el momento.