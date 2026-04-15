Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Un temporal azota el norte de Santa Fe: barrios inundados, evacuados y alerta en la región

Las lluvias superaron los 200 mm y obligaron a activar operativos de emergencia y suspender clases

15 de abril 2026 · 07:24hs
Más de 200 milímetros de lluvias caída en las últimas horas en el norte de Santa Fe

gentileza

Más de 200 milímetros de lluvias caída en las últimas horas en el norte de Santa Fe

Las intensas lluvias en el norte de Santa Fe provocaron un fuerte impacto en distintas localidades, con registros que superan los 200 milímetros de agua caída, generando inundaciones, evacuados y complicaciones en la vida cotidiana.

Las ciudades más afectadas son Reconquista, Avellaneda, Vera y Fortín Olmos, donde los equipos municipales trabajan de manera permanente para asistir a los damnificados y facilitar el escurrimiento del agua.

Embed

Más de 200 mm de lluvia en Reconquista

En Reconquista, hasta las 22:40 del martes 14 de abril de 2026, se registraron 200 milímetros de lluvia acumulada, lo que provocó anegamientos en barrios, viviendas inundadas y decenas de autoevacuados.

Desde la Municipalidad informaron que continúan las tareas de desagote y limpieza, mientras que Protección Civil mantiene un monitoreo constante de la situación para actuar ante posibles emergencias.

Además, se reportaron incidentes como un automóvil que cayó en una cuneta en calle 44, a metros de Bulevar Perón, quedando parcialmente sumergido.

Embed

Evacuados y centros de asistencia

En la ciudad de Vera, la Junta Local de Defensa Civil se reunió de urgencia y dispuso la habilitación de centros de evacuados en el Club Gimnasia y el CAPS San Martín de Porres.

Hasta el momento, se informó que dos familias fueron evacuadas, mientras continúan las tareas de relevamiento en los barrios más afectados.

Las autoridades solicitaron a la población utilizar el teléfono 101 únicamente para emergencias, como pedidos de evacuación o asistencia médica, con el fin de evitar la saturación de líneas.

Suspensión de clases por el temporal

Como consecuencia de las condiciones climáticas, la Región II de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno mañana del miércoles 15 de abril.

El delegado regional, Sergio García, explicó que la medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, ante las dificultades en el traslado provocadas por las lluvias.

La continuidad de las actividades durante el turno tarde será evaluada en función de cómo evolucione la situación durante la jornada.

Panorama en evolución

Si bien en algunos sectores el agua comenzó a drenar, las autoridades indicaron que después de las 8 de la mañana se tendrá un panorama más claro sobre el alcance del temporal.

El evento climático mantiene en alerta a toda la región, con operativos activos, monitoreo constante y asistencia a las familias afectadas, en un contexto marcado por la magnitud de las precipitaciones.

• LEER MÁS: Temporal en la ciudad de Vera: cayeron 420 milímetros en seis horas y hay evacuados y zonas anegadas

Santa Fe inundaciones Reconquista lluvias
Noticias relacionadas
servicio electrico en santa fe: la epe trabaja en zonas afectadas por la tormenta y pide extremar cuidados

Servicio eléctrico en Santa Fe: la EPE trabaja en zonas afectadas por la tormenta y pide extremar cuidados

santa fe bajo alerta naranja y amarilla por tormentas: lluvias intensas y viento durante todo el dia

Santa Fe bajo alerta naranja y amarilla por tormentas: lluvias intensas y viento durante todo el día

transporte en santa fe: puccini denuncio desigualdad en subsidios y pidio mas federalismo

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Apettite (The Guns N Roses Experience) y Bon Jovi x Valentinos se presentarán en Tribus Club de Arte

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

Lo último

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Último Momento
Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newells

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newell's

Ovación
El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: Pasión, amor y agradecimiento

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos