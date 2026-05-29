Agenda Santa Fe: mayo finaliza con música, entretenimientos infantiles y paseos

Este fin de semana la ciudad de Santa Fe tendrá diferentes propuestas culturales gratuitas y shows musicales. Además se harán muestras y paseos al aire libre

Santa Fe continúa posicionándose como ciudad de grandes eventos y shows musicales . Este viernes en la Sala Marechal se presentará el Coro Municipal; y Piti Fernández y Alejandro Lerner en otros escenarios. Además, en el Mercado Progreso se brindará una capacitación de gestión y producción.

El fin de semana también se sumarán las ferias y paseos para disfrutar en familia.

La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/este-finde/

Los shows en Santa Fe

Sala Marechal

Presentación del Coro Municipal

El Coro Municipal presenta “Raíz Argentina”, su nueva propuesta artística que recorre la diversidad sonora y cultural argentina a través de la música coral. El concierto tendrá lugar el viernes 29 a las 20, en la Sala Marechal del Teatro Municipal 1.º de Mayo (San Martín 2020). Con un repertorio de música coral de raíz folclórica, la agrupación local invita a un recorrido sonoro por los paisajes y tradiciones de nuestro país. La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala.

Mercado Progreso

“Taller de gestión y producción”

La Municipalidad de Santa Fe invita a trabajadores de las artes escénicas a participar de la capacitación “Taller de gestión y producción”, iniciativa que dará inicio al ciclo de formación multidisciplinar “Capacitaciones 4×4”. La propuesta estará a cargo de la reconocida gestora y productora Gladis Contreras y se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 9 a 13 y de 14 a 18, en la Sala Bicentenario del Mercado Progreso. El taller tiene un costo de $12.000 y las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del correo [email protected].

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Piti Fernández

El músico Piti Fernández se presenta en la ciudad este viernes 29 y el show se llevará a cabo en Lemon Arena (Ruta 168, ex Island Corp) a partir de las 21, en el marco de su gira solista repasando sus tres discos y haciendo country y blues.

Alejandro Lerner

Alejandro Lener se presentará en HUB (25 de Mayo 3428), el viernes 29 a las 21. Conmemorando sus 40 años de trayectoria en el marco de su gira “Aquí y Ahora”.

MaCA

Plenilunios en el Cementerio

Este domingo 31, a las 19.30 y hasta las 21.30, el Museo a Cielo Abierto (Avenida Blas Parera 5200), invita a vecinos y visitantes a tomar registros fotográficos de una luna llena inigualable. El espacio es abierto al público, con entrada libre y gratuita.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 29

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13 y de 16 a 19.30, avenida Blas Parera 7254.

Feria de Artesanos Torneo de Pádel, de 10 a 22, Bulevar Gálvez 1150, Estación Belgrano.

Feria de Artesanos Aniversario Centro de Salud Nuevo Horizonte, de 10 a 13, Monseñor Rodríguez y Carranza.

Sábado 30

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos y gastronomía, Paseo de Artesanos Plaza de las Madres, de 14 a 17.30, Europa 7460.

Feria de Artesanos Torneo de Pádel, de 10 a 22, Bulevar Gálvez 1150, Estación Belgrano.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 16.30 a 21.30, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Domingo 31

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 16 a 20, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de Artesanos Scarafía, de 14 a 18, Chiclana 7300.

Feria de Artesanos Torneo de Pádel, de 10 a 22, Bulevar Gálvez 1150, Estación Belgrano.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Santa Fe Municipalidad museo teatro ferias

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable"

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se podrá visitar hasta el domingo 13 de septiembre de 2026, de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20.

teatro Municipal 1º de Mayo Santa Fe Municipalidad museos

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Velos y solapas 2”

El jueves 28 de 16 a 17.30, el Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), se transformará en un espacio de experimentación y juego para los chicos entre cinco y 12 años. “Velos y solapas 2”, se trata de un taller de creaciones abstractas diseñado específicamente para el público infantil.

La propuesta, planteada como una continuación de Velos y Solapas 1, convoca a pequeños a explorar el universo de las formas, los colores y las texturas a través de la técnica del collage y la superposición.

“Del silencio a la forma”

El Museo ofrece una propuesta destinada a preadolescentes y jóvenes de entre 11 y 14 años, la misma se desarrolla en el marco de la muestra “Lo que perdimos en el fuego”, de la artista Tatiana Manuale. Chicos y adolescentes habitan la muestra con una propuesta de dibujo y reflexión.

“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90 aniversario del Museo Sor Josefa”. La muestra se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo.

-“Mujeres cargadas de futuro: nuestras artistas de los años 60”, en el marco del 90 aniversario del Museo Sor Josefa”. La muestra se enmarca en las celebraciones por los 90 años del museo.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas.jpg

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Confluencias”, una exposición del artista Martín Bustamante que propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad. La misma puede visitarse de 9 a 12, hasta el 26 de junio de 2026.

Museo López Claro Santa Fe costanera

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

museo de la constitución Museo de la constitución gentileza

Museo de la Manzana Jesuítica

"Nuestra Señora de los Milagros. Valores simbólicos de su cuadro”

La charla “Nuestra Señora de los Milagros. Valores simbólicos de su cuadro”, tendrá lugar el viernes 29 a las 17, en el Santuario homónimo, ubicado en San Martín 1588, pleno corazón de la Manzana Jesuítica. La actividad es libre y gratuita.

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.