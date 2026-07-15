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Una investigadora santafesina fue distinguida por la ONU por su innovación en agricultura sustentable

Renata Reinheimer, científica del CONICET en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-CONICET-UNL), recibió la mención “Mejor Emprendedora 2026” en los WIPO Global Awards. La empresa que cofundó, INFIRA, fue premiada en Ginebra por el desarrollo de tecnologías para transformar cultivos anuales en variedades perennes.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de julio 2026 · 07:15hs
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Una investigadora santafesina fue distinguida por la ONU por su innovación en agricultura sustentable

Una investigadora santafesina fue distinguida por la ONU por su innovación en agricultura sustentable

Una investigadora santafesina recibió un reconocimiento internacional por su aporte al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria. Renata Reinheimer, investigadora del CONICET en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL, CONICET-UNL), fue distinguida como “Mejor Emprendedora 2026” durante los WIPO Global Awards, un certamen organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de Naciones Unidas.

La distinción fue entregada en Ginebra, Suiza, en el marco del reconocimiento que recibió también INFIRA, la empresa santafesina que Reinheimer cofundó y de la que es directora ejecutiva. La firma fue premiada por su innovación y por el impacto de sus desarrollos vinculados a la agricultura sustentable.

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Los WIPO Global Awards distinguen a pequeñas y medianas empresas y startups de todo el mundo que utilizan la propiedad intelectual como una herramienta para impulsar el crecimiento, la innovación y la generación de soluciones con impacto social.

De la investigación científica al mercado

INFIRA surgió a partir de tecnologías desarrolladas por investigadores del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y actualmente forma parte del ecosistema del Parque Tecnológico Litoral Centro SAPEM, ubicado en el Predio CONICET “Dr. Alberto Cassano”.

La empresa trabaja en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura que buscan modificar el ciclo productivo de cultivos de interés comercial. Su propuesta apunta a transformar cultivos anuales de vida corta en variedades perennes, con el objetivo de mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental de la actividad agrícola.

Según explicaron desde la firma, el uso de cultivos perennes permite favorecer la recuperación de los suelos, disminuir la huella ecológica de la producción, reducir desperdicios y bajar costos directos asociados a las prácticas agrícolas.

Un reconocimiento al ecosistema científico santafesino

El premio obtenido por INFIRA y la distinción individual a Reinheimer ponen en valor el vínculo entre la investigación científica y la generación de emprendimientos tecnológicos con proyección internacional.

La empresa nació dentro del entramado científico y tecnológico santafesino, a partir del trabajo conjunto entre organismos de investigación y la universidad pública, y logró llevar un desarrollo originado en laboratorios locales a una instancia de reconocimiento global.

Con este reconocimiento internacional, INFIRA se posiciona entre las iniciativas innovadoras que buscan transformar la producción agropecuaria a partir del conocimiento científico y la incorporación de nuevas tecnologías.

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