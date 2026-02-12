Uno Santa Fe | Santa Fe | familia

Una familia necesitó en enero $1.360.000 para no ser pobre en Argentina, según el Indec

El organismo de estadísticas publicó este jueves los datos de la canasta básica total y canasta básica alimentaria. Para no caer en la indigencia, el mismo grupo de cuatro personas precisó 623.990 pesos.

12 de febrero 2026 · 19:14hs
Una familia necesitó en enero $1.360.000 para no ser pobre en Argentina

Una familia necesitó en enero $1.360.000 para no ser pobre en Argentina, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este jueves los datos de la canasta básica y comunicó que una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026.

El organismo además informó que ese mismo grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, precisó 623.990 pesos para no caer en la indigencia.

Por primera vez en años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9 por ciento en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4 por ciento.

En el caso de la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), el Indec dijo que fue de 5,8%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2022023015207514618?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022023015207514618%7Ctwgr%5E4d169f71573438ce736797b701a1d92d58ae8fd2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2F-economia-negocios-agro-%2Funa-familia-necesito-en-enero-1.360.000-para-no-ser-pobre-en-argentina-segun-el-indec-20260212-0044.html&partner=&hide_thread=false

El Indec precisó que la canasta básica alimentaria se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Para determinar la canasta básica total, se amplía considerando los bienes y servicios no alimentarios.

familia pobre Argentina Indec
Noticias relacionadas
El gobierno provincial puso a Guillermo Solari como nuevo jefe de la Unidad Regional II de la Policía.

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza

Tras 10 días de lucha contra el fuego en Chubut, volvieron los brigadistas santafesinos

Tras 10 días de lucha contra el fuego en Chubut, volvieron los brigadistas santafesinos

como queda la escala salarial para el sector policial luego del decreto firmado por el gobernador

Cómo queda la escala salarial para el sector policial luego del decreto firmado por el gobernador

Agentes de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II participaron de la protesta en la Policía de Santa Fe el miércoles 11 de febrero de 2026.

Imputaron a 11 agentes por no cumplir tareas por la protesta de las fuerzas policiales

Lo último

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Último Momento
Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe