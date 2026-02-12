El organismo de estadísticas publicó este jueves los datos de la canasta básica total y canasta básica alimentaria. Para no caer en la indigencia, el mismo grupo de cuatro personas precisó 623.990 pesos.

Una familia necesitó en enero $1.360.000 para no ser pobre en Argentina, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este jueves los datos de la canasta básica y comunicó que una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026 .

El organismo además informó que ese mismo grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, precisó 623.990 pesos para no caer en la indigencia .

Por primera vez en años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9 por ciento en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4 por ciento.

En el caso de la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA), el Indec dijo que fue de 5,8%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

El Indec precisó que la canasta básica alimentaria se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Para determinar la canasta básica total, se amplía considerando los bienes y servicios no alimentarios.