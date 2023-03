Una plaza casi vacía: la marcha contra la inseguridad solo reunió a un grupo de 60 personas

Una de las manifestantes, confesó ante los medios presentes: "Realmente esto es vergonzoso. La ciudadanía no se despierta. Los políticos no legislan, nadie cumple las normas y las reglas; que empiecen a trabajar por la seguridad y que la gente se manifieste como debe manifestarse; que salga a la calle".

Y advirtió: "Nosotros no somos este grupito chiquitito nada más. Por favor vengan, manifiéstense, expresen lo que sienten. Hagamos el resguardo de la manada es lo único que nos va a defender. Somos parte de un todo".

En la manifestación estuvieron presentes las madres del dolor Inés Masino y Azucena Ponce de León, madres de los asesinados Julio Cabal y Maxi Olmos respectivamente. A su turno, Inés manifestó con dolor por la falta de convocatoria: "Estamos acompañando. Lo único que tengo para decirles es que evidentemente el santafesinos vive muy bien encerrado. Evidentemente están esperando que les pase lo que nos pasó a nosotros dos (por Azucena)".

"No nos vengan a pedir consejos de cómo salimos adelante. Evidentemente están todos muy cómodos en donde están. Y bueno, traten de no venir a pedir consejos de cómo se sale adelante después de que te matan a un hijo", sentenció.

Ante la consulta por la falta de empatía de la sociedad ante la convocatoria para protestar ante la ola de inseguridad, Masino indicó: "La empatía es nuestra para con el santafesino. A mi qué más me puede pasar. Mi hijo está muerto y el que lo mató está en cana. Así que preocúpense ustedes, que tienen los hijos en la calle; que andan por la calle, que le viven robando; que están hartos".

Luego tomó la palabra Azucena Ponce de León, quien indicó sobre la escasa convocatoria: "Esto te dice todo; la poca gente que está acá no les importa. Yo lucho por mis otros hijos que me quedaron, por mis nietos. Es una vergüenza, a la gente no le importa; mira para otro lado". Además y ante la consulta sobre las razones que consideran a raíz de la escasa presencia de gente en la plaza 25 de mayo postuló que sucede "porque no les pasa. No les pasó y creen que no les va a pasar".