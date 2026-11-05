Desde ASSA proyectan asumir el servicio de agua en Santo Tomé a partir de julio de 2027, pero advierten: "No habrá cambios de un día para otro"

Lo confirmó el gerente de Comunicación de la empresa, Pablo Tubio, tras las reuniones técnicas con el municipio y la Provincia. Buscan firmar el acuerdo marco antes de mediados de diciembre. Aclararon que el próximo verano el servicio seguirá bajo la órbita municipal y que las soluciones de fondo requerirán un plan director a 20 años.

ASSA proyecta asumir el servicio de agua y cloacas en Santo Tomé a partir del 1º de julio de 2027

El proceso de transición institucional para el histórico traspaso de los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Santo Tomé tiene su primera hoja de ruta con plazos tentativos . Desde Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) confirmaron que la meta de la empresa es asumir formalmente la prestación operativa a partir del 1º de julio de 2027.

Así lo precisó el gerente de Comunicación de la prestataria, Pablo Tubio, durante una entrevista radial concedida este martes en el programa Nova al Día. El vocero de ASSA puntualizó que el cronograma está sujeto al avance de las negociaciones en marcha y que el objetivo prioritario del directorio es suscribir el convenio marco entre la Provincia, el Municipio y la empresa antes de mediados de diciembre de este año.

LEER MÁS: Reunión clave por el agua potable en Santo Tomé: evalúan las condiciones patrimoniales y operativas con ASSA

"El objetivo es llegar a más tardar a mediados de diciembre con un estudio técnico específico finalizado. El próximo verano el servicio seguirá bajo responsabilidad de la Municipalidad. Cuando ASSA tome la prestación, la mejora va a ser paulatina; es un proceso que va a llevar su tiempo y requiere un plan director proyectado a 20 años", sostuvo Pablo Tubio, gerente de Comunicación de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

Verano municipal y etapas de la transición

Las precisiones brindadas por la empresa estatal suceden a la mesa de trabajo realizada en la Intendencia entre el jefe comunal Miguel Weiss Ackerley, directivos de ASSA y el Ministerio de Obras Públicas provincial, en el marco de la Ordenanza N.º 3.788/2026 promulgada en octubre.

Tubio remarcó dos aspectos centrales respecto de los plazos inmediatos y las expectativas de la ciudadanía:

Prestación durante la temporada estival: durante los meses del próximo verano (2026/2027), la responsabilidad operativa, el mantenimiento y la respuesta ante contingencias continuarán íntegramente a cargo de la Municipalidad de Santo Tomé.

Primer semestre de 2027: de concretarse la firma del acuerdo en diciembre, los primeros seis meses de 2027 se destinarán a ejecutar intervenciones edilicias y técnicas de urgencia para alistar el desembarco definitivo del 1º de julio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNO Santa Fe (@unosantafe)

Evaluación integral de la red y plan director a 20 años

Actualmente, comisiones compuestas por técnicos de ASSA, la Secretaría de Agua y la Secretaría de Obras Públicas municipal avanzan en el diagnóstico de la infraestructura existente, la situación patrimonial, comercial, los pasivos y las asimetrías tarifarias.

Respecto al horizonte de solución para los históricos problemas de presión y calidad en la red santotomesina, la empresa advirtió que no habrá respuestas mágicas e inmediatas. ASSA prevé diseñar un Plan Director a 20 años para planificar las inversiones de escala, el crecimiento urbano y la progresiva ampliación de las coberturas.

En tanto, al ser consultado sobre el proyecto del acueducto metropolitano proyectado para abastecer los desarrollos inmobiliarios privados del DUE 23, el representante de ASSA indicó que la iniciativa continúa en etapa de evaluación técnica sin definiciones confirmadas por el momento.