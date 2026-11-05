Volvió el reclamo y la preocupación en barrio Siete Jefes por picadas, ruidos molestos y maniobras peligrosas en la Costanera

El presidente de la vecinal, Lorenzo Castella, denunció maniobras peligrosas, escapes libres y grupos de motociclistas que circulan a alta velocidad entre familias. El reclamo se intensificó tras la muerte de un joven de 21 años que sufrió un accidente en el barrio.

Preocupación vecinal. Residentes de barrio Siete Jefes reclaman por picadas y ruidos de motos en la Costanera. Foto: archivo UNO Santa Fe

Vecinos de barrio Siete Jefes , en la ciudad de Santa Fe, manifestaron su preocupación por las picadas , las maniobras peligrosas y los ruidos de motos que se registran en la Costanera y en distintas calles de la zona. El reclamo apunta especialmente a los fines de semana, cuando aumenta la circulación de motociclistas y también la presencia de familias que se acercan a disfrutar de la ribera.

Lorenzo Castella, presidente de la vecinal, describió un escenario que, según sostuvo, se repite durante las tardes, las noches y hasta la madrugada. Los residentes piden mayor presencia de las autoridades y controles para prevenir accidentes y reducir las molestias que generan estos grupos.

Picadas y maniobras peligrosas entre familias

Castella explicó que los episodios se vuelven especialmente preocupantes durante los fines de semana, cuando la Costanera recibe a numerosas familias.

“Hay grupos de motociclistas que vienen a alta velocidad, hacen willy, se suben a los canteros, a las veredas, estacionan arriba de las veredas y hacen picadas en el cantero central”, señaló.

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El referente vecinal advirtió que estas conductas representan un riesgo para quienes circulan o permanecen en los espacios públicos. También mencionó el uso de escapes libres y las aceleraciones bruscas, que generan ruidos intensos en distintos sectores del barrio.

Ruidos y circulación durante toda la madrugada

El problema, según Castella, no se limita a los horarios de mayor concurrencia en la Costanera. Durante la madrugada también se registran grupos de motociclistas que circulan por las calles del barrio.

“Entre la una y media y las seis de la mañana vuelven a aparecer. Aceleran, hacen humo, hacen ruidos que parecen tiros”, describió en Radio EME.

Los recorridos incluyen sectores de avenida Siete Jefes, la colectora y calles como Pedro Ferré, Laprida, Grand Bourg y Córdoba, además de la zona del Faro.

El presidente de la vecinal sostuvo que algunos grupos parecen organizarse para realizar estas maniobras y filmarlas, una situación que incrementa la preocupación de los residentes.

El antecedente fatal de un choque en Laprida y Calcena

El reclamo por mayor seguridad vial cobró relevancia tras la muerte de un joven de 21 años, ocurrida el sábado 31 de octubre. El muchacho había sufrido un accidente el 21 de octubre, cuando colisionaron un automóvil y una motocicleta en la intersección de Laprida y Calcena, en barrio Siete Jefes.

Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura de cadera y otras lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital Cullen. Permaneció internado en terapia intensiva durante varios días y finalmente falleció.

Si bien el siniestro se produjo en el mismo barrio donde los vecinos denuncian las picadas y las maniobras peligrosas, no se estableció una relación entre ese choque y los episodios de circulación irregular señalados por la vecinal.

Reclaman mayor presencia y controles

Frente a esta situación, los vecinos piden que se refuercen los controles durante los horarios en los que se concentran los motociclistas, tanto en la Costanera como en las calles internas del barrio.

La preocupación abarca dos aspectos: el riesgo que representan las maniobras a alta velocidad y las molestias que provocan los escapes libres durante la noche y la madrugada.

Para Castella, la presencia de grupos de motociclistas en espacios compartidos con peatones y familias requiere una respuesta sostenida de las autoridades. Los residentes esperan que se implementen medidas de prevención y fiscalización que permitan recuperar la tranquilidad y mejorar la seguridad vial en barrio Siete Jefes.