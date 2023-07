Uno de los perros peligrosos que mordió a la bebé y su abuela intentó escaparse

En simultáneo, en los tribunales santafesinos, el propietario de ambos perros fue imputado por el delito de lesiones graves dolosas ya que se consideró que sabía de la peligrosidad de sus animales y que ya había antecedentes de violencia.

No hay lugar para animales secuestrados

El fiscal Omar de Pedro, quien investiga el caso, recordó: "Cuando agarré la causa, di la orden de que sean secuestrados los perros porque estaban en poder de esta misma gente". A pesar de tal decisión, y sin notificarlo al fiscal, los perros fueron devueltos. "La verdad es que a este tipo de animales no hay dónde alojarlos", indicó de Pedro.

El funcionario judicial mostró su sorpresa por la decisión. Al mismo tiempo, recordó que según "algunos testimonios", los dueños "los habían sacado a pasear".

En este contexto, manifestó: "Hay un problema que quiero exponer porque sino los fiscales quedamos como el «pato de la boda». Mucha gente habla, pero son pocos los que buscan una solución". Y continuó: "No hay lugar dónde poner este tipo de animales. Es hora de que se tomen cartas en el asunto y la policía pueda secuestrarlos y haya un lugar en el que este tipo de animales puedan quedar".

Advirtió que "esto no es nuevo, ni de alguien en particular. Llevo 30 años en la Justicia y he reclamado en la fiscalía regional, se lo reclamo a la fiscalía general y a quien tenga que escucharlo".

Aclaró que los perros fueron retirados del hogar nuevamente. "Están en la Policía Ecológica. Hoy hablé con ellos porque tienen un grave problema, no tienen lugar".

