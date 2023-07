La mujer atacada junto a su nieta por los pitbulls en Santa Rosa de Lima: "Si yo soltaba a la nena, se la devoraban"

https://twitter.com/De12a14/status/1676615566943977473 Habla la mujer mordida por los Pitbulls. Su nieta sigue grave.



El dueño de los perros fue detenido. La beba de un año y medio está internada grave.



"La abracé fuerte mientras los perros me mordían los brazos", expresó Jaqueline. pic.twitter.com/5BWPxHa1eX — De12a14 (@De12a14) July 5, 2023

"Estoy un poquito mejor, pero por ahí tengo muchos dolores", explayó. Según describió, las mordeduras en la cabeza "le mataron algunos nervios", como así también le perjudicó la visión.

"La herida más profunda fue en la cabeza, doy gracias a Dios que no me tocó la sien", contó. "Sentía cómo me mordían cada parte de mi cuerpo, no me puedo borrar esa imagen. Me aferré en apretar a la nena con mis brazos. La abracé mientras los perros me mordían", recordó.

Sobre el dueño de los canes —detenido en las últimas horas—, contó que "no se acercó a disculparse en ningún momento".

La audiencia imputativa se llevó a cabo este miércoles al mediodía y según precisó el fiscal Omar de Pedro al móvil desde Santa Fe a El Tres, "le atribuyeron la figura dolosa". "Lesiones gravísimas dolosas y lesiones graves con dolo eventual, se podría haber evitado", precisó y sumó: "Prevé una pena de tres a 10 años".

Asimismo, se refirió al lugar donde se encuentran los dos perros. Lo cierto es que los canes están en la sede de la policía ecológica, pero De Pedro sostuvo: "No hay lugar a donde poner este tipo de animales".

Los pitbulls que atacaron a Jaqueline y a Catalina, quien pelea por su vida, "no estaban vacunados, ni inscriptos en el registro de animales peligrosos".

