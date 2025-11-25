Vacunación en la ciudad de Santa Fe: dónde estarán los puestos móviles esta semana

La vacunación continúa recorriendo los espacios públicos de la ciudad de Santa Fe. Este martes y jueves en la Plaza del Folklore y en la Plaza de las Banderas

La vacunación itinerante en los barrios de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia , renovó el cronograma del operativo sanitario itinerante para esta semana. El objetivo es acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a la salud de los grupos más vulnerables.

Bajo el lema #ModoVacuna, la campaña busca reforzar la protección en la recta final del año, enfocándose prioritariamente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Cronograma de vacunación para esta semana

Según informaron las autoridades sanitarias, los puestos móviles funcionarán de 10 a 14. El itinerario confirmado es el siguiente:

Martes 25 de noviembre: Plaza del Folklore “Padre Edgardo Trucco” (Javier de la Rosa 650, inmediaciones de la Basílica de Guadalupe).

Plaza del Folklore “Padre Edgardo Trucco” (Javier de la Rosa 650, inmediaciones de la Basílica de Guadalupe). Jueves 27 de noviembre: Plaza de las Banderas (Marcial Candioti e Iturraspe, barrio Candioti Norte).

A quiénes está dirigido

El operativo aplica las vacunas correspondientes contra la gripe y la neumonía. Esta etapa del plan tiene metas específicas de cobertura sanitaria en las zonas seleccionadas: se busca alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y lograr la inoculación del 50% de los menores de 65 años que presenten factores de riesgo.

Requisitos

Los vecinos interesados en recibir las dosis deben acercarse al puesto móvil únicamente con su DNI. La atención es gratuita y por orden de llegada.

Para quienes necesiten realizar consultas específicas o solicitar más información, el municipio habilitó una línea de WhatsApp: 342-6116585.