Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Vacunación en la ciudad de Santa Fe: dónde estarán los puestos móviles esta semana

La vacunación continúa recorriendo los espacios públicos de la ciudad de Santa Fe. Este martes y jueves en la Plaza del Folklore y en la Plaza de las Banderas

25 de noviembre 2025 · 08:55hs
La vacunación itinerante en los barrios de Santa Fe

La vacunación itinerante en los barrios de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, renovó el cronograma del operativo sanitario itinerante para esta semana. El objetivo es acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a la salud de los grupos más vulnerables.

Bajo el lema #ModoVacuna, la campaña busca reforzar la protección en la recta final del año, enfocándose prioritariamente en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Cronograma de vacunación para esta semana

Según informaron las autoridades sanitarias, los puestos móviles funcionarán de 10 a 14. El itinerario confirmado es el siguiente:

  • Martes 25 de noviembre: Plaza del Folklore “Padre Edgardo Trucco” (Javier de la Rosa 650, inmediaciones de la Basílica de Guadalupe).
  • Jueves 27 de noviembre: Plaza de las Banderas (Marcial Candioti e Iturraspe, barrio Candioti Norte).

A quiénes está dirigido

El operativo aplica las vacunas correspondientes contra la gripe y la neumonía. Esta etapa del plan tiene metas específicas de cobertura sanitaria en las zonas seleccionadas: se busca alcanzar al menos al 70% de los mayores de 65 años y lograr la inoculación del 50% de los menores de 65 años que presenten factores de riesgo.

Requisitos

Los vecinos interesados en recibir las dosis deben acercarse al puesto móvil únicamente con su DNI. La atención es gratuita y por orden de llegada.

Para quienes necesiten realizar consultas específicas o solicitar más información, el municipio habilitó una línea de WhatsApp: 342-6116585.

vacunación Santa Fe itinerante barrios
Noticias relacionadas
Santa Fe. Tras la alarma por la tos convulsa, Salud provincial saca las vacunas a la calle para proteger a los menores.

Santa Fe busca implementar la vacunación "extramuros" para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

La provincia de Santa Fe confirmó la primera muerte por tos convulsa o coqueluche

Tos convulsa y alarma en Santa Fe por la caída de la vacunación: "Es una enfermedad prevenible con vacunas"

#ModoVacuna el programa de vacunación de la Municipalidad y el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Alerta sanitaria por casos de sarampión

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Lo último

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Último Momento
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Ovación
A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"