Se relanza la campaña de vacunación escolar con el programa #ModoVacuna: de qué se trata

El municipio aplicará dosis en diez escuelas por mes y suma “Vax Team” para incentivar la inmunización infantil

Se relanza la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe relanzó la campaña de vacunación gratuita en escuelas de la ciudad, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia , con el objetivo de completar esquemas obligatorios en niños, niñas y preadolescentes.

La iniciativa, enmarcada en el programa #ModoVacuna , busca acercar la salud pública a las aulas , facilitando el acceso a las dosis y reduciendo las brechas de cobertura detectadas en los últimos años. Los operativos estarán a cargo de equipos sanitarios que recorrerán diez instituciones educativas por mes .

El plan apunta a prevenir enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis, difteria, meningitis y VPH, reforzando la inmunidad colectiva y evitando posibles brotes. Además, también se aplicarán vacunas al personal docente y no docente de cada establecimiento.

Cómo será el operativo

El despliegue se organiza de manera itinerante. En una primera instancia, el municipio coordina con las escuelas y releva los datos de estudiantes de 1°, 5°, 6° y 7° grado. Luego, se verifican los carnets en el sistema SICAP y se informa a las familias sobre esquemas incompletos.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que ningún menor será vacunado sin autorización previa de padres o tutores. Con la documentación correspondiente, los equipos de salud concurren a las instituciones en fechas acordadas, evitando traslados y trámites para las familias.

Cronograma de abril

Las jornadas previstas para este mes son:

Lunes 20: Escuela N.° 13 “Dalmacio Vélez Sársfield”, de 10 a 14

Escuela N.° 13 “Dalmacio Vélez Sársfield”, de 10 a 14 Martes 21: Escuela N.° 1190 “IV Centenario de Santa Fe”, de 10 a 14

Escuela N.° 1190 “IV Centenario de Santa Fe”, de 10 a 14 Viernes 24: Escuela N.° 2035 “Santa Rosa de Lima”, de 10 a 14

Escuela N.° 2035 “Santa Rosa de Lima”, de 10 a 14 Sábado 25: Escuela San Francisco, de 8 a 12

Población objetivo

La campaña está dirigida a dos grupos clave:

Niños de 5 y 6 años , que reciben refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria .

, que reciben refuerzos contra enfermedades como . Preadolescentes de 11 años, con dosis como la vacuna contra el VPH, meningococo y otros refuerzos fundamentales.

Cada aplicación no solo brinda protección individual, sino que también fortalece la salud comunitaria.

VAx Team "Vax Team", el plan para recuperar la vacunación infantil gentileza

Se suma “Vax Team”

Como novedad en 2026, se incorpora “Vax Team”, un programa provincial que propone una estrategia lúdica y educativa para fomentar la vacunación.

La iniciativa incluye un álbum de figuritas destinado a niños de entre 4 y 11 años. A medida que completan controles o reciben dosis, los chicos avanzan en su colección, promoviendo una experiencia positiva con las vacunas y fortaleciendo el vínculo entre escuela, familia y sistema de salud.

Con este relanzamiento, el municipio reafirma su compromiso de llevar la prevención al territorio y consolidar una cultura del cuidado desde edades tempranas.

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