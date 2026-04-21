Paro de UTA: suspenden el servicio Santa Fe–Paraná y aumentan los precios de los pasajes de colectivos

La medida de fuerza afecta la conexión entre Santa Fe y Paraná en apoyo a choferes que llevan cuatro meses sin cobrar. En paralelo, la empresa Etacer aplicó un aumento de hasta el 33,8% en las tarifas.

El servicio de colectivos que une Santa Fe con Paraná se encuentra interrumpido este martes por un paro de la UTA , en el marco de un conflicto que tiene origen en la capital entrerriana.

Desde el gremio explicaron que la medida responde a la crítica situación de los trabajadores de la empresa San José , quienes llevan cuatro meses sin percibir sus salarios . Además, denunciaron que la firma no cumple con medidas cautelares dictadas a nivel nacional , lo que agravó el escenario.

En este contexto, el Consejo Directivo Nacional de la UTA resolvió extender la protesta y suspender los servicios interprovinciales hacia Paraná en señal de apoyo a los choferes afectados.

Según indicaron, se realizarán asambleas durante la jornada para evaluar la evolución del conflicto y definir cómo continuará el servicio en las próximas horas, en función de las respuestas empresariales.

Aumento de tarifas en el servicio Santa Fe–Paraná

En paralelo al conflicto gremial, la empresa Etacer confirmó un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta ambas ciudades.

Desde este lunes, el boleto para el recorrido entre Paraná y Santa Fe tiene un costo de $3.280,60, mientras que el servicio directo asciende a $2.909,08.

La suba representa un incremento del 33,84% y forma parte del esquema de actualizaciones semestrales que aplican las empresas del sector en función del contexto inflacionario.

Se trata del primer aumento desde octubre de 2025, cuando se había aplicado la última revisión tarifaria bajo el mismo criterio.

Diferencia con otras empresas

En contraste, la firma Fluviales aún no aplicó modificaciones en sus tarifas. Actualmente, mantiene el valor de $2.451,15 para el recorrido largo y $2.220 para el servicio directo.

La combinación de paro de colectivos, conflicto salarial y suba de tarifas impacta de lleno en los usuarios que a diario se trasladan entre Santa Fe y Paraná, en un corredor clave para trabajadores, estudiantes y comerciantes.