Vacunación en Santa Fe: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad para atender a la población de riesgo y adultos mayores, entre otros

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia . Estará enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo , quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la inoculación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32.ª y 36.ª de gestación , con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

También la vacunación contra la tos convulsa

El municipio también incorporó durante el mes de diciembre la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido.

Además, se podrán acercar aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

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Dónde estará semana el dispositivo #ModoVacuna

El lunes 7 en la Vecinal Sargento Cabral de 13 a 17, Avenida General Paz 5371.

El miércoles 9 en la Vecinal Ciudadela Norte de 13 a 17, Gorostiaga 3963

El viernes 11 en la Vecinal Scarafía de 13 a 17, Alberti 5501.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 342 611 6585 (WhatsApp).