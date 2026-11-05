Villa Suramericana: quiénes pueden inscribirse para el sorteo de 104 viviendas y qué requisitos deben cumplir

Las unidades están ubicadas en la Villa Suramericana, en barrio Esmeralda Este. La inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre y el sorteo se realizará en diciembre

El sorteo de las 104 viviendas está previsto para el 2 de diciembre

El Gobierno de la Provincia dio inicio al proceso para el sorteo de 104 viviendas de la Villa Suramericana , ubicada en el barrio Esmeralda Este de la ciudad de Santa Fe . La iniciativa se enmarca en la línea Desarrollos Habitacionales del Programa Nido , y los interesados en acceder a las unidades habitacionales ya pueden inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda , a través de www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/ .

Así lo informaron este jueves la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes , y el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia, Lucas Crivelli , quienes brindaron una conferencia de prensa en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno.

Allí, la funcionaria sostuvo que con este proceso “empieza otro capítulo en el barrio Esmeralda Este”, y reconoció que el sorteo “es una noticia muy importante para el gobierno, que va a seguir sosteniendo la política de viviendas”.

Coudannes destacó que estas unidades “son un legado tangible de los Juegos Sudamericanos, un legado que queremos cuidar, que es de todos los santafesinos de bien”, y se refirió al intento de usurpación ocurrido hace pocos días. En ese sentido, aseguró que “esto no es para unos pocos que con violencia quieren hacer suyo lo que es de los santafesinos que hicieron sus aportes para que esto sea una realidad”.

Asimismo, recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de continuar las obras de estas viviendas abandonadas por la gestión anterior. Estas viviendas son parte de un plan de obra pública enorme en la provincia de Santa Fe, obra pública sin corrupción y sin populismo, que se demuestra en la confianza de las empresas en las licitaciones, y también en la confianza de todos los santafesinos”.

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Inscripción o actualización del registro

Luego, Crivelli dijo que ahora “empieza el proceso de pasar desde el Estado hacia las familias” estas propiedades y detalló que los interesados tendrán tiempo de inscribirse o actualizar sus datos hasta el 12 de noviembre.

En ese sentido, explicó que “el registro de inscripción para acceso a la vivienda está siempre abierto. Para participar de los sorteos hay que tener actualizada la información del grupo familiar en el último año. Si alguien está inscripto o registrado desde hace 2 años o más, pedimos que actualicen la información, porque si no no van a poder participar del sorteo”.

Este trámite es personal, gratuito, no requiere intermediarios ni gestores y tiene carácter de declaración jurada.

Luego de esa instancia, se emitirá un padrón provisorio con los postulantes aptos para participar del sorteo. Finalmente, habrá una instancia de apelación para quienes hayan resultado no aptos. Estas situaciones “vamos a comunicar fehacientemente a través del correo electrónico con el cual se inscriben en la página web y en el Registro”, precisó el funcionario.

El sorteo de las 104 viviendas está previsto para el 2 de diciembre gentileza

El sorteo de las 104 viviendas está previsto para el 2 de diciembre gentileza

Requisitos para participar del sorteo

Pueden participar del sorteo ciudadanos argentinos o extranjeros naturalizados, mayores de 18 años, que no sean propietarios de inmuebles ni hayan sido beneficiarios de viviendas otorgadas por los gobiernos nacional, provincial o municipal.

Además, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Residir o trabajar en la ciudad de Santa Fe desde hace al menos dos años.

Conformar un grupo familiar de al menos dos personas.

Acreditar ingresos familiares mensuales de $1.675.000.

No ser deudores alimentarios.

En esta oportunidad se sortearán 104 viviendas: 102 dúplex y dos unidades adaptadas para personas con discapacidad motriz. Según explicó Crivelli, se trata de las primeras unidades que estarán finalizadas dentro del proceso de restauración que lleva adelante la Provincia.

Las viviendas están siendo puestas en valor luego de haber sido utilizadas durante los Juegos Sudamericanos, los Juegos Deportivos 2026 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo.

“Cuando se usaron para los Juegos había condiciones que Odesur nos impuso respecto a restricciones que tenían que tener las viviendas que después, para un uso familiar, tuvimos que adaptar”, explicó Crivelli. Además, señaló que, tras el paso de más de 3.000 atletas, “hubo un deterioro, por eso también las estamos poniendo en valor”.

Por otra parte, recordó que el 20% de las 104 unidades estarán destinadas a las fuerzas de Seguridad, por lo que contarán con un padrón especial. Las restantes estarán orientadas a la demanda general.

El sorteo de las viviendas será el 2 de diciembre

El sorteo de las 104 viviendas está previsto para el 2 de diciembre y se realizará a través de Lotería de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. Además, será transmitido en directo, informó el secretario de Hábitat y Vivienda.

Crivelli estimó que la primera entrega de viviendas podría concretarse a finales de diciembre.

También recordó que, si bien en esta oportunidad se sortearán 104 unidades, el proyecto contempla un total de 346 viviendas.

“Ahora sorteamos 104 y cada proceso es individual en sí mismo. El sorteo se hará sobre 104 preseleccionados y aproximadamente 70 suplentes. Una vez finalizado ese proceso, se llevará adelante un nuevo sorteo”, explicó.

En ese sentido, aclaró que los suplentes de esta primera convocatoria no quedarán automáticamente seleccionados para las próximas viviendas, ya que cada adjudicación tendrá su propio proceso.

Finalmente, adelantó que probablemente el primer día hábil posterior al sorteo del 2 de diciembre se volverá a abrir el registro para que las personas interesadas puedan continuar inscribiéndose.