Virginia Coudannes: "Perotti y Castelló son el retroceso"

“El trabajo de quien ocupa la banca del Senado debe ser constante y continuo. No sólo desde lo legislativo, sino también debe gestionar ante los gobiernos provinciales, locales y nacionales, ser un nexo, un apoyo para encontrar las soluciones a los problemas que padecen los ciudadanos. Actualmente la banca de la senaduría del departamento La Capital no está representando los intereses de los vecinos y vecinas” expresó Coudannes.

Haciendo un racconto de la tarea del senador, Coudannes fue tajante: “Si vamos a los datos duros del trabajo legislativo realizado por el senador actual, en sus casi cuatro años realizó 37 gestiones concretas ante el gobierno provincial y presentó 20 proyectos de Ley. Por otro lado, si se mira el Instagram de la banda musical que comanda, encontrás que tiene más de 90 recitales y presentaciones. No estoy en contra de que siga abocado a su profesión, pero si me parece que es una falta de consideración que se su función como senador sea secundaria. Y no es un juicio de valor, son hechos concretos: 20 proyectos de ley contra más de 90 recitales. Clara evidencia que sus esfuerzos están puestos en su actividad privada y no en la de defender los intereses del departamento La Capital”.

Para finalizar, la precandidata argumentó: “Junto a José Corral venimos recorriendo el departamento y nos encontramos siempre con la misma situación: los dirigentes sienten la ausencia del senador, no hay compromiso con el territorio. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo para que Maxi Pullaro gane su interna y se convierta en próximo gobernador de la provincia. Estamos convencidos que La Capital debe tener una senadora del mismo color político que el gobernador para que el departamento crezca y se desarrolle en su máximo potencial”.