Volvieron los cruces entre Nación y Provincia por el puente Santa Fe - Santo Tomé

Esta semana se volvió a escribir un nuevo capítulo vinculado al tan mencionado nuevo puente Santa Fe- Santo Tomé. Esta vez, tuvo como protagonista a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

En su visita a Santa Fe, el funcionario fue consultado respecto a la conexión que viene siendo reclamada y dejó en claro la decisión del gobierno nacional: "Es un puente que tiene una lógica de circulación bastante local. Por lo tanto, requiere de un involucramiento de la provincia fuerte"

Te puede interesar La historia detrás del anuncio de Kirchner sobre el puente Santa Fe-Santo

En diálogo con la prensa local, Dietrich dijo el martes que "si avanzara la provincia, cosa que nunca lo hizo, el gobierno nacional estaría dispuesto a conversar para ver cómo puede colaborar"

Pasaron 12 años de la promesa que realizara Néstor Kirchner, en la misma ciudad de Santo Tomé, de construir un nuevo puente. El mismo se realizaría en compensación por la inversión que realizara la provincia al transformar en autovía la ruta 19 en el tramo Santo Tomé - San Francisco.

Questa: "Si los reclamamos a Nación es porque la provincia pagó la transformación de la ruta 19 en autovía, que es una ruta nacional. Además, este puente es una ruta nacional".

La intendenta de Santo Tomé, Daniel Questa, le respondió a Dietrich. "Por fin lo dicen con todas las letras", sostuvo la mandataria en alusión a la decisión de Nación de no realizar la obra.

Te puede interesar En julio cumplirá 80 años: pozos, grietas y deterioro del Puente Carretero

"Lo que queda claro en las palabras de Dietrich es que no comprenden el lugar estratégico donde está ubicado el puente que se está planteando. No comprenden de que estamos hablando de un corredor bioceánico. O no conocen o no les importa, que sería lo peor", apuntó.

Según Questa, la Nación dio "tres veces fecha de licitación" y que es quien posee "los pliegos y el el proyecto ejecutivo". La intendenta añadió que la obra "excede los presupuestos locales, de Santa Fe y Santo Tomé. Si los reclamamos a Nación es porque la provincia pagó la transformación de la ruta 19 en autovía, que es una ruta nacional. Además, este puente es una ruta nacional".

En esa línea, continuó: "Desde donde lo mires es una competencia nacional. Además, el gobernador dijo que estaba dispuesto a hacer un aporte financiero. Quien no tomó la decisión política es Nación. Porque es nacional la ruta, el territorio es de la nación".

Cabe aclarar que Vialidad Nacional anunció que la "rehabilitación" de más de kilómetros de la ruta nacional 11 incluye al actual puente Carretero, ya que forma parte de dicho corredor. Los trabajos a realizar, incluyen fresado, recomposición de carpeta asfáltica y sellado de juntas.

Los intentos por construir el nuevo puente quedaron todas frustrados a pesar de los estudios técnicos realizados que ofrecían diferentes trazas (una de ellas consensuada), audiencias públicas y llamados a licitación que nunca se concretaron.

Federalismo

Guillermo Dietrich dijo en Santa Fe que es importante ir "ordenando ciertas cosas en la forma en que trabajamos la infraestructura en la argentina". Para uno de los funcionarios más cercano a Macri, hoy existe en el país "una política de federalismo como nunca existió en la argentina en los últimos 30 años".

En ese sentido manifestó que "cada una de las provincias ha aumentado sus recursos de una forma notable", y agregó: "Creo que en el caso de Santa Fe, si no me equivoco, es 250 por ciento respecto al 2015. Esto permite que las provincias puedan atender las necesidades que tienen de rutas provinciales, conexiones locales y de temas municipales".

Quien se metió en la discusión sobre los recursos fue Pablo Seghezzo, titular de vialidad Provincial. "Por cada peso que el gobierno nacional invierte en un santafesino, está invirtiendo seis pesos pesos en habitantes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cinco veces en provincia de Buenos Aires".

Con el agravante - continuó Seghezzo- de que Santa Fe es una de las provincias que más aporta en concepto de retenciones a la exportación. Este año, los productores santafesinos le van a dar al gobierno nacional el equivalente a 3300 kilómetros de rutas pavimentadas nuevas. Hay una histórica discriminación hacia nuestra provincia. Hacemos el esfuerzo y todas las obras con los fondos de los santafesinos y hacemos mucha mas obra que nación".

Dietrich recordó que "la Provincia de Santa Fe, en la época kirchnerista, estuvo olvidada", y apuntó: "Hay un montón de transformaciones muy profundas que se produjeron en la provincia de Santa Fe a partir de que Mauricio Macri es presidente. Tiene mucho más recursos que antes no tenían. No tienen que ir a suplicar al gobierno nacional. El gobierno de Santa Fe ha hecho muchas obras porque dispone de muchos recursos porque la nación lo generó y eso es muy valioso. El gobierno nacional ha hecho muchísima obra en la provincia y lo más importante es que va a seguir haciendo obras en la provincia".