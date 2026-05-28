Nuevos puentes en el Zanjón de la Muerte: los vecinos celebran la obra pero insisten en el entubado como solución definitiva

Este miércoles comenzaron los trabajos para reemplazar cinco puentes peatonales en la avenida Aristóbulo del Valle, en el norte de la ciudad. El presidente de la vecinal Altos del Valle valoró la intervención municipal pero advirtió que el problema de fondo sigue sin resolverse.

El denominado Zanjón de la Muerte , en avenida Aristóbulo del Valle, entre Alfonsina Storni y Facundo Quiroga , tiene obras por primera vez en mucho tiempo. Este miércoles arrancaron los trabajos para remover cinco puentes peatonales existentes —algunos de ellos en pésimo estado— y construir tres nuevos que mejoren la conexión entre ambas manos del corredor.

Las nuevas estructuras serán exclusivamente peatonales, tendrán un metro y medio de ancho y contarán con obstáculos en los accesos para impedir el paso de motos y otros vehículos.

Al respecto, Jorge Maya, presidente de la vecinal Altos del Valle, valoró el trabajo que está llevando adelante el municipio y explicó por qué el reemplazo era urgente. "Con un fenómeno de El Niño el agua socava las puntas y los puentes terminan a punto de derrumbarse. Esto es una cuestión de seguridad para toda la comunidad", indicó en dialogo con LT9.

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El reclamo de fondo: entubado o revestimiento del canal

Sin embargo, para Maya y los vecinos del sector, los nuevos puentes no alcanzan. Desde hace años, la comunidad insiste en la necesidad de avanzar con una obra estructural sobre el canal: ya sea el entubamiento o el revestimiento del zanjón, para evitar de una vez los accidentes y las inundaciones que históricamente castigaron a la zona.

El dirigente vecinal fue claro al marcar los límites de cualquier intervención que no contemple el problema en su totalidad: "No queremos que se haga una obra con poca capacidad de escurrimiento y terminemos inundados. Los funcionarios pasan, pero nosotros seguimos viviendo en el barrio".

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En esa línea, Maya remarcó que cualquier intervención debe garantizar "un buen caudal de salida del agua hacia el reservorio Roca", teniendo en cuenta los antecedentes de lluvias intensas y anegamientos que la zona acumula desde hace años.

El Zanjón de la Muerte es conocido en el norte de la ciudad capital no solo por las inundaciones recurrentes sino también por la cantidad de siniestros viales fatales registrados en los últimos años, lo que le dio su nombre y convirtió al lugar en uno de los reclamos históricos de los vecinos del barrio Altos del Valle ante las sucesivas gestiones municipales.