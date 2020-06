Santella: "Brian Fernández era una especie de Gran Hermano"

Pablo Santella, preparador físico de Colón, intenta ahora a la distancia poder continuar con la rutina que llevó adelante en gran parte de la cuarentena.

Luego de los permisos correspondientes volvió a Buenos Aires para seguir el aislamiento y esperar novedades concretas respecto al regreso del fútbol.

En diálogo con TyC Sports reconoció que "como representante de Colón tenemos la posibilidad de tener una pequeña mejor situación que es que abrieron los gimnasios y el jugador tiene esa posibilidad, no lo obligamos. En esta fase de tanto tiempo encerrados creo que es igual para todos, creemos que es tiempo que el jugador pueda desarrollar algo de carrera y trabajo con pelota que no puede hacer".

Más adelante reconoció que "pocos van al gimnasio, esta semana recién armamos algunos planes para los que puedan ir, hay muchas situaciones diferentes en el plantel que tendrán que ser diagnosticadas cuando uno vea al jugador, hay algunos que no tienen espacio para trabajar y eso es una dificultad".

Santella es consciente que "hay que ver las necesidades de cada club, habría que igualar las condiciones de trabajo. No se si es o no ventaja ir a un gimnasio, algunos se van 15 días y otros 30 de vacaciones, el tiempo juega un papel importante, no es lo mismo en aquellos que empezaron a entrenar más temprano que otros".

profesorrr.jpg Pablo Santella habló de la dificultad de los jugadores para entrenar.

Respecto a la dificultad que tienen todos los preparadores físicos de los equipos de la Liga Profesional admitió que "fuimos convocados por la Asociación de profesores de Educación Física, nos reunimos vía zoom y hablamos de esta problemática, tratar como agrupación de enumerar y argumentar todo lo que uno pueda elaborar como documento, la idea es que el jugador pueda entrenar en condiciones naturales, con esa necesidad que tiene de correr y trabajar con la pelota, es algo que tenemos todos y no lo puede hacer nadie".

Santella volvió a recalcar que "no es lo mismo que el jugador corra en la calle, hay que desarrollar argumentos para que tengan en cuenta varias posibilidades, después armar un protocolo sanitario, que sea aceptado por el Ministerio de Salud, el jugador tiene que trabajar en su ámbito habitual".

En la parte final le preguntaron por la situación de Brian Fernández, quien pasó la cuarentena obligatoria en el Hotel de Campo de Colón junto al cuerpo técnico rojinegro. Al respecto apuntó: "Era una especie de Gran Hermano en la pensión del club. Un día cocinaba uno y otro día cocinaba otro. Brian se entrenaba y lo utilizábamos como espejo para filmarlo y pasarlo al resto de los compañeros para que se entrenaran desde su casa".

Para luego, acotar: "Fue muy satisfactorio verlo a él contento, entrenando como él quería".