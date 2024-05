Sebastián Villa jugará la próxima Champions League

El grande de Bulgaria decidió comprar la totalidad del pase de Villa, quien firmará un contrato con su nuevo club hasta junio de 2028.

El atacante colombiano viene de romper el silencio luego de su salida de Boca: "Estar en Bulgaria también ayuda a madurar mucho. Me hizo más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy lindo".

Y añadió: "Boca es un club con el que voy a vivir eternamente agradecido. Soy un privilegiado por haber jugado tantos años. Tengo muchas amistades en Argentina. Salir de Boca fue muy duro, muy triste. Pero soy un tipo que si hoy me caigo, mañana me levanto. Haber venido a Bulgaria me ha abierto muchas puertas".

LA CONDENA

Villa fue condenado, en junio pasado, a dos años y un mes de prisión condicional por parte del Tribunal de Lomas de Zamora, a causa de una denuncia de su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género. La pena es menor a los tres años de prisión, por lo que Villa no fue a la cárcel, dado que la condena resulta excarcelable.

La sentencia del juicio que lo acusó por violencia de género fue en la causa caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”. La denuncia fue llevada a cabo por su ex pareja en torno a los presuntos hechos ocurridos en abril de 2020.

Antes de conocer la sentencia el atacante colombiano había dicho sus últimas palabras en la audiencia: "Soy inocente; nunca les haría daño a Daniela ni a su familia".

QUÉ DIJO VILLA

Durante el proceso de investigación se acumularon exámenes psicológicos, pericias, conversaciones por chat y testimonios de amigos y familiares de ambas partes, que también hicieron sus declaraciones ante la fiscal Verónica Pérez. La familia de Cortés sostuvo, entre otras cosas, que Villa amenazó con contratar a un sicario para matarlos.

El colombiano, en su momento para declarar, había dedicado la mayor cantidad de tiempo para dar vuelta la historia y acusar a su ex pareja: "Sufrí episodios de violencia por parte de ella. Tuve que usar camisetas de manga larga para que mis compañeros no vieran lo lastimado que estaba por los golpes que recibía en mi casa".

También había contado: “Daniela me pedía plata constantemente. Le pagué una operación estética de 14 mil dólares. Cuando me compró Boca pude comprar un departamento en Medellín y la familia de Daniela se quedó con ese departamento. De los tres millones que cobré por el pase a Boca ella se quedó con una parte”.

Villa, sin embargo, nunca antes había denunciado ninguno de los hechos que decidió narrar en su primera declaración en las audiencias.

LOS HECHOS POR LOS QUE SE LO ACUSÓ

En el juicio se debatieron los hechos ocurridos el 27 de abril de 2020 en la casa de Villa y de su ex pareja Daniela Cortés, que se ubicaba en el barrio privado Saint Thomas, en Canning.

En la primera denuncia Cortés había difundido imágenes en las redes sociales por las que se abrió una causa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en Violencia de Género.

El video mostraba a la mujer claramente golpeada y violentada mientras la propia denunciante relataba cómo habían sido los hechos con Villa. Lo acusó de ser "un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico".

En junio de 2021 la Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó la elevación a juicio de esa causa a requerimiento del juez de Garantías de ese distrito, llamado Javier Maffucci Moore, el mismo que interviene en el segundo caso de violencia de género que involucra al delantero colombiano, que supuestamente tuvo lugar en junio de 2021, ya en el country Venado II, al que se había mudado Villa luego de vivir en Canning, en el que el atacante colombiano fue denunciado por Rocío Tamara Doldán, de 27 años, por abuso sexual.

Este segundo episodio fue denunciado el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía, que incluso llegó a pedir la inmediata detención de Villa, aunque en aquel momento el propio juez Maffucci Moore luego rechazó la solicitud y sugirió profundizar la investigación. Ahora la causa ya fue elevada a juicio.

Villa se sometió, entre octubre y noviembre de 2022, a diversos peritajes psicológicos que revelaron que el delantero "no presenta rasgos compatibles con el hecho que se le imputa". Las pericias tuvieron lugar luego de que el colombiano fuera indagado por del delito de "abuso sexual con acceso carnal", que podría arrojar una pena de 15 ños de prisión.

Los peritajes psicológicos y psiquiátricos, no obstante, arrojaron un informe que complicó al delantero colombiano: “En sus relaciones interpersonales puede funcionar sin dificultades con respecto a la relación que establece con los demás, con excepción de los espacios en los que el medio le ofrece posibilidades de transgredir ciertos límites en relación a los otros, con la habilitación del consumo de sustancias tóxicas como el alcohol”.