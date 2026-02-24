El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Este martes el club Unión a través de sus redes sociales emitió un comunicado en respaldo al presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia

Luego de que los integrantes del comité ejecutivo de AFA decidieran suspender el fútbol por cuatro días, el club Unión emitió este martes un comunicado en respaldo al presidente de la entidad madre, Claudio Chiqui Tapia.

Ante los recientes embates públicos y políticos desde organismos del gobierno hacia la conducción del fútbol argentino, las filtraciones de decisiones antes de sus notificaciones judiciales formales y las controversias suscitadas en torno a los derechos y a los recursos que genera la actividad del fútbol argentino, el Club Atlético Unión considera necesario expresar con claridad su posición institucional.

En este contexto, nuestra institución entiende imprescindible resguardar la autonomía del fútbol argentino y la capacidad del sistema para generar, administrar y proyectar sus propios recursos. Estos constituyen un pilar estratégico para el sostenimiento de los clubes y el desarrollo de sus competencias en todos los niveles.

En consecuencia, el Club Atlético Unión informa que respalda la suspensión de actividades dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino para los días 5 al 8 de marzo del corriente año.

Sabemos que la interrupción de la actividad durante estos días produce consecuencias concretas para nuestro club y su vida cotidiana: modifica programaciones deportivas, afecta ingresos vinculados a la competencia y posterga el encuentro de nuestra gente con el equipo.

Valoramos especialmente el esfuerzo sostenido de quienes acompañan y sostienen a Unión; por ello entendemos que asumir este costo también implica resguardar el marco institucional en el que se desarrolla el fútbol y las condiciones que garantizan su continuidad y crecimiento.

Unión reafirma su compromiso con la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio Tapia y con las instituciones que la integran en todas sus categorías, así como con la defensa de su autonomía, su capacidad de decisión y la gestión responsable de los recursos que garantizan su funcionamiento y crecimiento.