Frank Kudelka arregló su llegada a Newell's y debutará ante Rosario Central

Luego de la salida de la dupla Orsi-Gómez, la dirigencia de Newell's acordó la llegada de Frank Darío Kudelka quien debutará en el clásico rosarino

24 de febrero 2026 · 21:32hs
Newell's necesitaba resolver rápido y Fran Darío Kudelka les allanó el camino. El entrenador se convertirá en las próximas horas en nuevo DT leproso, tras casi cinco años desde su primera experiencia en el Parque Independencia.

Si bien faltan algunos detalles y la firma de los contratos, el ex DT de Huracán le dio el “sí” a los directivos rojinegros y se mostró a gusto de poder debutar en el clásico rosarino, cuando el domingo 1 de marzo choque Newell's y Central en el Coloso.

Kudelka logró un subcampeonato con Huracán y, a pesar de una muy buena campaña, la relación se empezó a desgastar luego de no poder coronar. El entrenador intentó tomarse revancha tras la final perdida del Torneo Apertura 2025, pero el equipo no respondió igual. El conductor dejó su cargo, tras un polémico partido ante Barracas, con penales dudosos y otros fallos discutibles que perjudicaron al equipo de Parque Patricios

En su primera etapa como técnico leproso dirigió 41 partidos, ganó 16, empató 10 y perdió 15 (47,15% de efectividad). El DT esta armando su cuerpo técnico con un nuevo ayudante porque Luca Marcogiuseppe, quien lo acompañaba en la ultima etapa, está trabajando en Talleres con Carlos Tévez. A Rosario volvería pero con Federico Hernández, ex DT de la Reserva leprosa, con quien trabajó en Unión y Talleres.

