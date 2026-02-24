Según el Indec, la actividad económica subió en diciembre y cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) cerró diciembre con un alza del 3,5% en la medición interanual, mientras que contra noviembre aumentó 1,8%.

Tras cerrar el último mes del año con crecimiento, la actividad económica se incrementó un 4,4% durante el 2025 , según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ).

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cerró diciembre con un alza del 3,5% en la medición interanual, mientras que contra noviembre aumentó 1,8% . A su vez, la suba mensual se posicionó como la más alta desde julio del 2024 (cuando cerró en 2,6%).

De esta manera, 2025 cerró con un crecimiento del 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024, tras haber caído un 1,8%.

El EMAE sirve como indicador preliminar del informe sobre el Producto Bruto Interno (PBI) que difunde el INDEC cada tres meses. Tras haberse cerrado el último mes del año, el organismo que preside Pedro Lines difundirá el cierre del tercer trimestre y del 2025 en marzo próximo.

El último dato del PBI arrojó un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre y de 0,3% en términos desestacionalizados. Al cierre de ese trimestre, el PBI acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

En tanto, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, donde se destacaron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2%) impulsado por una “histórica producción de trigo”, tanto en volumen como en promedio.

Mientras que en la variación negativa, Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) le restaron 0,8 p.p. a la variación del EMAE.

Variación por categoría según el Indec

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 32,2%.

Impuestos netos de subsidios: 5,2%.

Intermediación financiera: 14,1%.

Explotación de minas y canteras: 9,1%.

Electricidad, gas y agua: 10,7%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 1,6%.

Transporte y comunicaciones: 1,8%.

Pesca: 18,3%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1,4%.

Servicios sociales y de salud: 0,7%.

Enseñanza: 0,3%.

Construcción: 0,3%.

Hoteles y restaurantes: -1,5%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,1%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -1,3%.

Industria manufacturera: -3,9%.

La reacción del Gobierno

Las primeras hileras del oficialismo no tardaron en salir a festejar el crecimiento de la economía, el cual culminó por encima de las proyecciones de distintas consultoras.__IP__

El presidente de la Nación, Javier Milei, destacó el avance de la actividad económica mediante sus redes. En el mismo, sostuvo que el EMAE hubiera crecido hasta el 7% de no haber sido por el “riesgo kuka”.

También se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo, el cual señaló que “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA (Banco Central), permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.