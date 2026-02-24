Antes de recibir a Unión, Instituto igualó con San Lorenzo

Instituto estuvo cerca de ganar el partido, pero el Ciclón reaccionó en el final para el definitivo 1-1. El domingo, la Gloria recibe a Unión

I nstituto no lo pudo aguantar e igualó sobre el final en su visita ante San Lorenzo por la séptima jornada de la Zona A del Torneo Apertura. La Gloria empató con "El Ciclón" por 1-1 con goles de Diego Sosa para los de Diego Flores y de Luciano Vietto para los de Damián Ayude.

La igualdad deja al Ciclón en el cuarto puesto de la zona A con 11 puntos, mientras que el equipo cordobés acumula tres partidos sin caídas desde la llegada del DT Diego Flores y ocupa la undécima posición, con ocho unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude visitará a Talleres, el sábado 28 de febrero a las 22:15, mientras que la Gloria recibirá a Unión el domingo primero de marzo, a partir de las 19:15.

A los 38 minutos, un centro buscapié desde la derecha del mediocampista Juan Ignacio Méndez cruzó toda el área hasta llegar al segundo palo, donde lo recibió Diego Sosa, que puso el 1-0 con un remate bajo y cruzado.

La igualdad llegó a los 41 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo del delantero Luciano Vietto que fue contenido por Roffo, aunque el atacante capturó el rebote, salió para su pierna derecha para esquivarlo y definió, con poco ángulo, ante el arco libre.