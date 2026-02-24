Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Antes de recibir a Unión, Instituto igualó con San Lorenzo

Instituto estuvo cerca de ganar el partido, pero el Ciclón reaccionó en el final para el definitivo 1-1. El domingo, la Gloria recibe a Unión

24 de febrero 2026 · 22:07hs
Instituto empató como visitante ante San Lorenzo.

Instituto empató como visitante ante San Lorenzo.

Instituto no lo pudo aguantar e igualó sobre el final en su visita ante San Lorenzo por la séptima jornada de la Zona A del Torneo Apertura. La Gloria empató con "El Ciclón" por 1-1 con goles de Diego Sosa para los de Diego Flores y de Luciano Vietto para los de Damián Ayude.

Instituto debió conformarse con un punto

La igualdad deja al Ciclón en el cuarto puesto de la zona A con 11 puntos, mientras que el equipo cordobés acumula tres partidos sin caídas desde la llegada del DT Diego Flores y ocupa la undécima posición, con ocho unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude visitará a Talleres, el sábado 28 de febrero a las 22:15, mientras que la Gloria recibirá a Unión el domingo primero de marzo, a partir de las 19:15.

Embed - VIETTO RESCATÓ A SAN LORENZO SOBRE EL FINAL ANTE INSTITUTO | #SANLORENZO 1-1 #INSTITUTO | RESUMEN

A los 38 minutos, un centro buscapié desde la derecha del mediocampista Juan Ignacio Méndez cruzó toda el área hasta llegar al segundo palo, donde lo recibió Diego Sosa, que puso el 1-0 con un remate bajo y cruzado.

La igualdad llegó a los 41 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo del delantero Luciano Vietto que fue contenido por Roffo, aunque el atacante capturó el rebote, salió para su pierna derecha para esquivarlo y definió, con poco ángulo, ante el arco libre.

Instituto Unión San Lorenzo
Noticias relacionadas
platense y defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

la afa, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la seleccion argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

atletico de madrid sello su pase a los octavos de final de la champions league al golear a brujas

Atlético de Madrid selló su pase a los octavos de final de la Champions League al golear a Brujas

la seleccion argentina volvio al trabajo con vistas a los partidos contra uruguay y panama

La Selección Argentina volvió al trabajo con vistas a los partidos contra Uruguay y Panamá

Lo último

Con doble ley del ex, Central Córdoba venció a Talleres

Con doble ley del ex, Central Córdoba venció a Talleres

Antes de recibir a Unión, Instituto igualó con San Lorenzo

Antes de recibir a Unión, Instituto igualó con San Lorenzo

Sin Lautaro Martínez, Inter quedó eliminado de la Champions League

Sin Lautaro Martínez, Inter quedó eliminado de la Champions League

Último Momento
Con doble ley del ex, Central Córdoba venció a Talleres

Con doble ley del ex, Central Córdoba venció a Talleres

Antes de recibir a Unión, Instituto igualó con San Lorenzo

Antes de recibir a Unión, Instituto igualó con San Lorenzo

Sin Lautaro Martínez, Inter quedó eliminado de la Champions League

Sin Lautaro Martínez, Inter quedó eliminado de la Champions League

Frank Kudelka arregló su llegada a Newells y debutará ante Rosario Central

Frank Kudelka arregló su llegada a Newell's y debutará ante Rosario Central

Según el Indec, la actividad económica subió en diciembre y cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%

Según el Indec, la actividad económica subió en diciembre y cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe