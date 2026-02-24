Uno Santa Fe | Ovación | Central Córdoba

Con doble ley del ex, Central Córdoba venció a Talleres

Con goles de Michael Santos y Diego Barrera, quienes jugaron con la camiseta de Talleres, Central Córdoba superó 2-0 a la T

24 de febrero 2026 · 22:23hs
Central Córdoba venció como local a Talleres.

Central Córdoba derrotó 2-0 a Talleres en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura.

Diego Barrera y Michael Santos convirtieron los goles del Ferroviario, que consiguió su segunda victoria en el certamen. Con la particularidad, de que ambos futbolistas jugaron en Talleres.

Con este resultado, el elenco albinegro sumó su segunda victoria en el campeonato, alcanzó la duodécima posición del grupo A y ahora deberá visitar a Independiente el próximo sábado desde las 20.

Por su parte, el elenco visitante no pudo ascender a los puestos altos de la clasificación previo a recibir a San Lorenzo el mismo día, pero a partir de las 22.15.

Embed - DOBLE LEY DE EX Y TRIUNFAZO DEL FERROVIARIO ANTE LA T DE TEVEZ | C. Córdoba 2-0 Talleres | RESUMEN

Central Córdoba talleres Talleres
