El descargo de Malcorra tras ser acusado de "ir para atrás" ante Rosario Central

El mediocampista de Independiente, Ignacio Malcorra , publicó en sus redes sociales un descargo ante las fuertes acusaciones de los hinchas de haber "ido para atrás" ante Rosario Central , del cual es ídolo, en lo que fue la eliminación del Torneo Apertura.

Se calentó Malcorra en Independiente

El Rojo lo había empezado ganando a los 36 minutos con el gol del paraguayo Gabriel Ávalos, pero a los 47 lo empató Ángel Di María. En la mitad de un segundo tiempo parejo y tensionado como esta instancia definitoria lo ameritaba, el mediocampista Malcorra quedó solo ante el arquero Jeremías Ledesma, con la posibilidad de definir o de tocar al medio para Ávalos, pero remató mansamente a las manos de Ledesma y desperdició lo que hubiese sido el 2-1 de Independiente en el partido.

Ante esto, y sumado a su muy flojo rendimiento durante el encuentro, Malcorra fue foco de críticas de los hinchas de Independiente que lo acusaron de haber "ido para atrás" debido a su condición de ídolo en Rosario Central, equipo del cual se fue en enero de este año con dos títulos y goles en clásicos ante Newell's y que lo homenajeó en la previa del partido entregándole una camiseta con el dorsal 10 y su apellido, ante la ovación y el aplauso de todo el estadio Gigante de Arroyito.

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En su Instagram, el mediocampista realizó un descargo ante estas críticas y afirmó: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran... pero de ir para atrás nunca. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby. Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era para arrancarle la cabeza al arquero".

“Yo elegí venir a este club gigante para poder ganar algo... perdón por el resultado y por no poder seguir avanzando” concluyó el mediocampista, que solo marcó un gol en este semestre con la camiseta de Independiente.