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El descargo de Malcorra tras ser acusado de "ir para atrás" ante Rosario Central

El volante de Independiente, Ignacio Malcorra, publicó un descargo ante las acusaciones de los hinchas de haber "ido para atrás" ante Rosario Central

11 de mayo 2026 · 18:46hs
El descargo de Malcorra tras ser acusado de ir para atrás ante Rosario Central

El mediocampista de Independiente, Ignacio Malcorra, publicó en sus redes sociales un descargo ante las fuertes acusaciones de los hinchas de haber "ido para atrás" ante Rosario Central, del cual es ídolo, en lo que fue la eliminación del Torneo Apertura.

Independiente perdió 3-1 con Rosario Central este domingo en el estadio Gigante de Arroyito y quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura.

Se calentó Malcorra en Independiente

El Rojo lo había empezado ganando a los 36 minutos con el gol del paraguayo Gabriel Ávalos, pero a los 47 lo empató Ángel Di María. En la mitad de un segundo tiempo parejo y tensionado como esta instancia definitoria lo ameritaba, el mediocampista Malcorra quedó solo ante el arquero Jeremías Ledesma, con la posibilidad de definir o de tocar al medio para Ávalos, pero remató mansamente a las manos de Ledesma y desperdició lo que hubiese sido el 2-1 de Independiente en el partido.

Ante esto, y sumado a su muy flojo rendimiento durante el encuentro, Malcorra fue foco de críticas de los hinchas de Independiente que lo acusaron de haber "ido para atrás" debido a su condición de ídolo en Rosario Central, equipo del cual se fue en enero de este año con dos títulos y goles en clásicos ante Newell's y que lo homenajeó en la previa del partido entregándole una camiseta con el dorsal 10 y su apellido, ante la ovación y el aplauso de todo el estadio Gigante de Arroyito.

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En su Instagram, el mediocampista realizó un descargo ante estas críticas y afirmó: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran... pero de ir para atrás nunca. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby. Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era para arrancarle la cabeza al arquero".

“Yo elegí venir a este club gigante para poder ganar algo... perdón por el resultado y por no poder seguir avanzando” concluyó el mediocampista, que solo marcó un gol en este semestre con la camiseta de Independiente.

Malcorra Rosario Central Independiente
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