Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

La Argentina, ubicada en el Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026, podría integrar una zona muy favorable con rivales de menor jerarquía deportiva.

La Selección argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026, en el sorteo que se realizará en Washington. Como integrante del Bombo 1 , el equipo de Lionel Scaloni evitará a las potencias y podría quedar en un grupo accesible, compuesto por selecciones de menor peso competitivo en los otros bombos.

Los dirigidos por Scaloni, que buscarán repetir la hazaña de ganar dos Mundiales consecutivos , se beneficiarán de su ubicación en el grupo de cabezas de serie. Esto les permitirá evitar en la fase inicial a los principales candidatos y mirar con atención qué rivales podrían aparecer desde los bombos restantes.

Bombo 2: Australia o Austria, las alternativas más amigables

En el Bombo 2, las selecciones consideradas más accesibles son Irán, Austria y Australia, este último rival al que la Argentina venció 2-1 en los octavos del Mundial 2022. Cualquiera de ellos representaría un escenario favorable para un debut cómodo.

Bombo 3: un debutante y dos equipos de experiencia moderada

En el Bombo 3 aparecen opciones también ventajosas: Uzbekistán, que jugará por primera vez un Mundial como nación independiente; Catar, anfitrión en 2022; y Sudáfrica, que tendrá su cuarta presencia tras su última participación en 2010. Ninguno supone un desafío mayor para el campeón vigente.

Bombo 4: rivales sin mayor peso internacional

El Bombo 4 ofrece un menú aún más accesible: Ghana, Haití, Nueva Zelanda y los debutantes Jordania, Cabo Verde y Curazao, este último señalado como el rival ideal para la Argentina por su escasa tradición mundialista. A ellos se sumarán dos equipos procedentes de la repesca internacional.

Repechajes: quiénes completarán los cupos

A la lista se añadirán los ganadores de la repesca internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak, además de los cuatro clasificados desde el repechaje europeo, donde compiten selecciones como Italia, Gales, Polonia, Turquía, Suecia y otras.

El grupo más accesible posible para la Copa del Mundo 2026

Teniendo en cuenta que no puede haber tres selecciones europeas por zona, el grupo más favorable para la Argentina estaría compuesto por Australia o Austria (Bombo 2), Uzbekistán (Bombo 3) y Curazao o Nueva Caledonia (Bombo 4). Una combinación que permitiría un arranque ideal para defender la corona mundial.