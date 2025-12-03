Ruta 34: detuvieron a dos "mulas" con 180 cápsulas de cocaína en un colectivo a la altura de Ceres

Dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos en Ceres tras un control de Gendarmería. En el hospital local, ambos expulsaron 180 cápsulas de cocaína que llevaban en el estómago

Detuvieron a dos “mulas” con 180 cápsulas de cocaína en un colectivo a la altura de Ceres

En la madrugada de este miércoles, un operativo de Gendarmería Nacional en la ciudad de Ceres , departamento San Cristóbal , terminó con el secuestro de 180 cápsulas de cocaína y la detención de dos ciudadanos bolivianos que viajaban como pasajeros en un tour de compras desde Orán, Salta, hacia la ciudad de Buenos Aires.

Durante un control de Prevención Activa , realizado sobre un colectivo en el kilómetro 387 de la ruta nacional 34 , dos hombres comenzaron a sentirse descompuestos. Uno de ellos empezó a vomitar cápsulas envueltas en goma, lo que encendió las alarmas de los gendarmes. Ambos fueron descendidos del vehículo y trasladados de urgencia al hospital de Ceres .

Los detenidos expulsaron, en el hospital local, un total de 180 cápsulas de cocaína que llevaban en el estómago

mulas droga ceres 3 Los detenidos viajaban en un colectivo de un tour de compras desde Orán, Salta a Buenos Aires gentileza

Expulsaron 90 cápsulas cada uno

Según el reporte oficial, los dos viajeros —conocidos en el circuito narco como “mulas”— confesaron que transportaban droga en el estómago. Ante la supervisión médica y la custodia permanente de los efectivos, cada uno expulsó 90 cápsulas de cocaína. Los especialistas advirtieron que, si una sola hubiera estallado internamente, la situación podría haber terminado en una muerte segura.

Las imágenes de contraste utilizadas en el hospital permitieron verificar la presencia del material ingerido. Una vez expulsado, el contenido fue sometido a narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína.

La intervención estuvo a cargo de suboficiales del Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela y la sección Seguridad Vial Ceres, quienes realizaban controles selectivos de personas y vehículos en tránsito. Los dos bolivianos fueron identificados como A. R. R. y S. Q. C., quienes quedaron aprehendidos e internados con custodia permanente.

Causa federal por la ley 23.737

El procedimiento fue comunicado a la Región II de Gendarmería Nacional, que a su vez notificó al fiscal federal de Rafaela. Se dispuso que los detenidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Las 180 bochas de cocaína quedaron secuestradas como prueba central en la investigación y se aguardan nuevas medidas judiciales en el marco del caso.

