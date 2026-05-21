Media sanción de la ley que recorta subsidios al gas: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de reducción del alcance geográfico de "zona fría" se sancionó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones en la Cámara de Diputados

Zona fría: el oficialismo logró la media sanción de la ley que recorta subsidios al gas en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría , y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas . Tras más de 11 horas de sesión, hubo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado.

El Gobierno espera su sanción definitiva y para anotarse este triunfo legislativo el oficialismo se granjeó el apoyo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

ley zona fría Diputados

Sorpresa en la votación

Solamente se desprendió del esquema de habituales aliados los tres diputados de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), quienes se abstuvieron.

Además votó a favor, de manera insólita, la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), quien en la previa se había pronunciado en contra del nuevo régimen reducido de zona fría.

Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz) acataron las órdenes de sus respectivos gobernadores y se plegaron al oficialismo.

Quiénes votaron en contra del recorte de subsidios

Unión por la Patria votó monolíticamente en contra al igual que el Frente de Izquierda, y se sumaron al rechazo nueve diputados de Provincias Unidas (incluidos los cordobeses y santafesinos, provincias perjudicadas por el recorte del subsidio).

También rechazaron el proyecto el puntano Jorge Fernández (Primero San Luis), la cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y la sorpresa la dio el puntano Claudio Álvarez, el único de Innovación Federal que se diferenció de la postura de su bloque (producto del perjuicio para su provincia).

El interbloque Unidas se dividió: cuatro diputados de Provincias Unidas votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo y Mónica Frade no quiso votar para no fijar postura. La misma decisión tomó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

Cómo votaron los diputados santafesinos

En contra del recorte (9 votos)

Germán Martínez (Unión por la Patria) Florencia Carignano (Unión por la Patria) Diego Giuliano (Unión por la Patria) Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria) Agustín Rossi (Unión por la Patria) Caren Tepp (Unión por la Patria) Esteban Paulón (Provincias Unidas) Pablo Farías (Provincias Unidas) Gisela Scaglia (Provincias Unidas)

A favor del recorte (10 votos)