Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Dos personas, una de ellas armada, ingresaron al centro comercial y robaron una de las joyerías. En la puerta lo esperaba un cómplice para huir por calle Junín

3 de diciembre 2025 · 18:31hs
Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Al menos dos personas asaltaron la joyería Work ubicada dentro del Alto Rosario Shopping. El hecho se dio este miércoles pasadas las 13.30 cuando los ladrones ingresaron armados y robaron mercadería de alto valor, para luego escapar por calle Junín en contramano en una moto Honda de alta cilindrada.

El hecho fue notificado a la central del 911 una vez consumado el robo. Mientras algunas fuentes consultadas por La Capital indicaron que los asaltantes lograron llevarse un paño con elementos de joyería, la policía trabaja en el lugar para determinar el botín final con que se alzaron. No se registraron heridos o lesionados entre los empleados del local o del centro comercial.

Según el relato de un agente de la policía que hacía adicionales, dos personas ingresaron al local, una de ellas armada con un revólver, para cometer el robo. Uno de ellos llevaba una mochila y ambos taparon sus rostros con lentes de sol.

Mediante las cámaras de seguridad del centro comercial se logró divisar a una tercera persona que esperaba en las afueras del lugar con una moto Honda Falcon gris.

En tanto, el personal de seguridad del Shopping relató que el hombre armado le intentó disparar en reiteradas oportunidades, pero no salieron los tiros.

El Alto Rosario confirmó el robo

Tras el asalto, el centro comercial Alto Rosario Shopping emitió un comunicado ofreciendo su versión de los hechos. "Hoy a las 13:30hs la joyería Work sufrió un robo por parte de dos personas que se apersonaron en el local", comenzó el texto.

Según Alto Rosario, al momento de detectar a los ladrones "se encendieron todas las alarmas" lo que motivó a los delincuentes "a salir inmediatamente del centro comercial sin generar mayores disturbios".

Alto Rosario señaló que la Policía de Santa Fe "quedó a cargo del operativo de investigación y reforzó las medidas de seguridad en la zona" y agradeció a "los equipos de seguridad y operaciones" de la empresa, que evitaron "mayores incidentes".

"Todos los clientes pudieron continuar inmediatamente su recorrido con tranquilidad. Minutos después de las 14 se retomó la operación del shopping con total normalidad", concluyeron.

