Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

El argentino Franco Colapinto ( Alpine ) volvió a destacarse en la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 al finalizar sexto en el penúltimo día de pruebas disputado en el Circuito Internacional de Bahréin , consolidándose como el mejor piloto por fuera de los equipos dominantes de la parrilla.

El argentino fue el encargado de completar toda la jornada al volante del A526 de Alpine y cerró un día sólido tanto en rendimiento como en fiabilidad.

Con 120 vueltas acumuladas y sin inconvenientes mecánicos, Colapinto firmó un tiempo de 1m33s818 en los minutos finales utilizando neumáticos C5, los más blandos disponibles, quedando a apenas un segundo del mejor registro del día.

La sesión volvió a quedar en manos de Mercedes gracias a Andrea Kimi Antonelli, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen completaron los tres primeros puestos.

Sin embargo, el rendimiento del piloto argentino fue uno de los datos más relevantes de la jornada: terminó por delante de varios nombres experimentados y marcó la menor diferencia de un equipo de mitad de pelotón respecto a la punta en toda la pretemporada.

Colapinto terminó séptimo en la primera tanda de la jornada en Bahréin

Colapinto terminó séptimo en la primera sesión de este jueves, correspondiente a los tests de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollan en Bahréin.

El piloto de Alpine logró dar 54 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:35,506, que le permitió finalizar a dos segundos y 53 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

En la segunda posición quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 131 milésimas de Norris, mientras que el británico George Russell terminó tercero, a 658 milésimas del último campeón del mundo de la categoría.

Los otros pilotos que finalizaron por delante de Colapinto fueron el tailandés Alexander Albon (Williams), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Por otra parte, terminaron en las últimas posiciones el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

La actividad para Colapinto continuará en la segunda sesión del día, que inicia a las 9 (hora de Argentina) y se extiende hasta las 13. Dicha tanda marcará el final de la pretemporada para el argentino, ya que el viernes solo girará su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.