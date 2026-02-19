Uno Santa Fe | Política | incidentes

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

La jornada de huelga nacional convocada por la CGT este 19 de febrero estuvo marcada por enfrentamientos, corridas y momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso, donde se debatía la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Hubo un fuerte operativo de seguridad y servicios afectados en todo el país.

19 de febrero 2026 · 18:07hs
Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral
Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo tuvo su punto más álgido en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad mientras en el recinto se debatía la reforma laboral.

Desde temprano, columnas sindicales se concentraron en el centro porteño con la consigna de rechazar el proyecto oficial. Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento y se produjeron empujones, corridas y forcejeos cuando efectivos intentaron despejar accesos y garantizar el perímetro de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

congreso
Incidentes y tensi&oacute;n frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Según los reportes, hubo uso de gases lacrimógenos y detenciones, además de manifestantes con heridas leves producto de los enfrentamientos. Las fuerzas federales desplegaron un operativo reforzado para evitar que la protesta avanzara hacia los ingresos del Palacio Legislativo.

En paralelo, la huelga impactó con fuerza en el funcionamiento del país: no hubo trenes ni subtes y el transporte aéreo operó con cancelaciones y demoras. La adhesión de gremios del transporte profundizó el alcance de la medida, que también afectó bancos y organismos públicos.

Desde la central obrera justificaron la protesta al sostener que la reforma implica un “retroceso en derechos laborales”, mientras que desde el oficialismo cuestionaron la modalidad de la medida y la calificaron como una acción que “perjudica a quienes quieren trabajar”.

La sesión legislativa se desarrolla en un clima atravesado por la movilización externa, con un Congreso vallado y custodiado. La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral se convirtió así no solo en un debate político, sino también en un escenario de alta conflictividad social en las calles.

incidentes Congreso paro CGT
Noticias relacionadas
En vivo: Diputados debate el nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad

En VIVO: Diputados define la baja de imputabilidad a 14 años en una sesión atravesada por el caso Jeremías Monzón

[en vivo] tras cambios en el proyecto, el gobierno descuenta la aprobacion de la ley de reforma laboral en el senado

[EN VIVO] Tras cambios en el proyecto, el Gobierno descuenta la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado

Patricia Bullrich en el Senado, tratará de defender el proyecto de Presupuesto 2026 del oficialismo sin modificaciones

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la ley penal juvenil

El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil: las razones de la decisión

Lo último

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

Último Momento
Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la mejor foto de su carrera

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Ovación
Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la mejor foto de su carrera

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus