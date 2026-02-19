La jornada de huelga nacional convocada por la CGT este 19 de febrero estuvo marcada por enfrentamientos, corridas y momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso, donde se debatía la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Hubo un fuerte operativo de seguridad y servicios afectados en todo el país.

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo tuvo su punto más álgido en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad mientras en el recinto se debatía la reforma laboral.

Desde temprano, columnas sindicales se concentraron en el centro porteño con la consigna de rechazar el proyecto oficial. Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento y se produjeron empujones, corridas y forcejeos cuando efectivos intentaron despejar accesos y garantizar el perímetro de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

congreso Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Según los reportes, hubo uso de gases lacrimógenos y detenciones, además de manifestantes con heridas leves producto de los enfrentamientos. Las fuerzas federales desplegaron un operativo reforzado para evitar que la protesta avanzara hacia los ingresos del Palacio Legislativo.

En paralelo, la huelga impactó con fuerza en el funcionamiento del país: no hubo trenes ni subtes y el transporte aéreo operó con cancelaciones y demoras. La adhesión de gremios del transporte profundizó el alcance de la medida, que también afectó bancos y organismos públicos.

Desde la central obrera justificaron la protesta al sostener que la reforma implica un “retroceso en derechos laborales”, mientras que desde el oficialismo cuestionaron la modalidad de la medida y la calificaron como una acción que “perjudica a quienes quieren trabajar”.

La sesión legislativa se desarrolla en un clima atravesado por la movilización externa, con un Congreso vallado y custodiado. La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral se convirtió así no solo en un debate político, sino también en un escenario de alta conflictividad social en las calles.