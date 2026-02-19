Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Almagro presentó en las últimas al volante Jeremías Bustos, de 22 años, a préstamo por un año desde Unión

El mapa de Jeremías Bustos vuelve a marcar otro destino. Sin espacio en la estructura actual de Unión , el mediocampista encontró una salida para no frenar su proyección y continuará su carrera en Almagro , que anunció su incorporación de manera oficial.

A sus 22 años, Bustos necesita minutos más que promesas. Por eso, el préstamo hasta diciembre aparece como una puerta abierta en la exigente Primera Nacional, una categoría que obliga a competir cada fin de semana sin margen para procesos largos.

• LEER MÁS: Se revelaron los audios del VAR en el penal anulado a Unión contra San Lorenzo

Su último recorrido lo había llevado a 9 de Julio de Rafaela, donde sumó experiencia en el Torneo Federal A. Ahora el desafío será distinto: más roce, más presión y un contexto ideal para demostrar que puede consolidarse en el profesionalismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/almagroficial/status/2024272605125951982&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido, Jeremías!



El volante Jeremías Bustos (22 años) de último paso por 9 de Julio de Rafaela, es nuevo jugador de Almagro.



Llega por un año a préstamo desde Unión de Santa Fe con opción de compra. pic.twitter.com/MC5C436kQ6 — Club Almagro (@almagroficial) February 18, 2026

Para Bustos no es solo un préstamo. Es una oportunidad concreta de reescribir su presente y volver a instalar su nombre en el radar. En el fútbol argentino, a veces cambiar de camiseta es la mejor manera de seguir en carrera.