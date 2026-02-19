Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Almagro presentó en las últimas al volante Jeremías Bustos, de 22 años, a préstamo por un año desde Unión

19 de febrero 2026 · 16:48hs
El mapa de Jeremías Bustos vuelve a marcar otro destino. Sin espacio en la estructura actual de Unión, el mediocampista encontró una salida para no frenar su proyección y continuará su carrera en Almagro, que anunció su incorporación de manera oficial.

A sus 22 años, Bustos necesita minutos más que promesas. Por eso, el préstamo hasta diciembre aparece como una puerta abierta en la exigente Primera Nacional, una categoría que obliga a competir cada fin de semana sin margen para procesos largos.

Su último recorrido lo había llevado a 9 de Julio de Rafaela, donde sumó experiencia en el Torneo Federal A. Ahora el desafío será distinto: más roce, más presión y un contexto ideal para demostrar que puede consolidarse en el profesionalismo.

Para Bustos no es solo un préstamo. Es una oportunidad concreta de reescribir su presente y volver a instalar su nombre en el radar. En el fútbol argentino, a veces cambiar de camiseta es la mejor manera de seguir en carrera.

