Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Después de una extensa trayectoria, Emmanuel Gigliotti le puso punto final a su carrera profesional. En diálogo con TyC Sports, confirmó que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo y reveló detalles íntimos de sus últimos meses como jugador, incluidos recuerdos profundos de su paso por Colón .

“Lo tenía decidido hace rato, pero estaba esperando si caía algo raro en el mercado”, confesó entre risas. Si bien reconoció que existieron algunos sondeos, explicó que nunca prosperaron demasiado. “Hubo interesados, pero no se avanzaba mucho, porque directamente lo cortaba”, admitió, dejando en claro que el retiro ya estaba madurado.

El mejor recuerdo Gigliotti lo consiguió en Colón

El delantero contó que el desgaste había comenzado incluso antes de su llegada a Santa Fe. Durante su etapa en Chile, donde defendió los colores de Unión La Calera, ya sentía que el final estaba cerca. “Cuando estaba en Chile tenía pocas ganas de seguir. Le decía a mi señora que si aparecía la chance de integrar algún cuerpo técnico, para hacer la transición hacia dirigir, lo iba a analizar”, explicó. Incluso reveló que recibió un llamado desde Uruguay, aunque finalmente apareció la posibilidad de regresar a Colón. “Me gustó porque ya había estado antes y la pasé bien. Es una institución gigante para la Primera Nacional”, sostuvo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emmanuel “Puma” Gigliotti !!! (@emmanuelgigliotti87)

Más allá de lo deportivo, hubo un motivo emocional que terminó de inclinar la balanza. Gigliotti quería que sus hijos vivieran la experiencia de verlo jugar en un estadio lleno. “Tenía nenes chiquitos y quería que entren a la cancha con gente. En La Calera jugábamos con 200 personas. Quería que vivieran lo que era esto”, relató. Y lo consiguió. “Me llevo la mejor foto. Eso es lo más lindo de mi carrera. No quería irme sin ver eso”, afirmó, dejando en claro que ese recuerdo en Santa Fe quedó marcado como uno de los momentos más especiales de su vida profesional.

• LEER MÁS: "Hoy con solo tener la camiseta de Colón no se asciende"

Sobre lo que viene, el exdelantero reconoció que no extraña tanto la competencia en sí, aunque sí la rutina compartida. “Extraño el día a día con los compañeros, pero no jugar. Capaz con el tiempo sí”, reflexionó.

También fue tajante al descartar la posibilidad de convertirse en representante. “No sería. Tenés de todo. Tuve buenas y malas experiencias. Arranqué bien, pero después aparecieron situaciones complicadas, sobre todo cuando se quedan con un vuelto más grande de lo que deberían”, disparó. Incluso contó que esas situaciones lo condicionaron durante parte de su carrera.

• LEER MÁS: En Colón, la única incógnita pasa por saber si Medrán podrá contar con Bonansea

En ese sentido, recordó un episodio poco conocido de su primera etapa en Colón. Tras un buen rendimiento, despertó el interés de Pumas de México, pero todo cambió cuando apareció el llamado de Carlos Bianchi para sumarse a Boca. “No quise saber nada con México. No me importaba la plata”, aseguró. Además, reveló que el dinero correspondiente a su salida del club santafesino lo cobró recién seis años después, tras un juicio. “Antes no pagaba nadie”, recordó.