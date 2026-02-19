Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Tapia

Claudio Tapia se enteró de su citación a indagatoria en un evento del Mundial

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enteró de su citación a indagatoria por presunta apropiación indebida durante un evento del Mundial 2026

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, (AFA), Claudio Tapia, se enteró de su citación a indagatoria por presunta apropiación indebida de más de 19 millones de pesos en retenciones impositivas durante un evento del Mundial.

En La Rural se llevó a cabo un evento de presentación y exposición del tour mundial de la Copa del Mundo original que ganó la Selección argentina, en el que participaron distintos campeones como Ubaldo Fillol, Carlos Daniel Tapia, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Óscar Ruggeri.

Tapia estaba sentado disfrutando del evento cuando fue captado antes de enterarse de la citación. Ya fuera del foco, el presidente se retiró del lugar sin dar explicaciones.

Qué pasó con Tapia

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó este jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, que deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas: Tapia el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6. El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

