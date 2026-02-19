El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

Luego del paro por deudas, el plantel de Colón retomó el trabajo tras recibir noticias positivas de la dirigencia y ya piensa en Amancay por la Liga Argentina

El martes fue de puertas cerradas y mensaje claro. El plantel de Colón que compite en la Liga Argentina frenó la actividad como señal de protesta por salarios impagos. Pero el miércoles cambió el clima: la pelota volvió a picar y, de a poco, también empezaron a impactar los sueldos adeudados.

La dirigencia inició el proceso de pago y algunos jugadores ya vieron acreditado el mes pendiente. Otros deberán esperar algunas horas más, producto de los tiempos habituales de las transferencias bancarias. Incluso, parte del grupo terminará de percibir lo correspondiente este jueves en la sede del club.

Con el foco nuevamente puesto en lo deportivo, el equipo conducido por Leandro Spies dejó atrás el paréntesis y se metió de lleno en la preparación de un desafío de alto voltaje. El domingo 22 de febrero, desde las 21.30, recibirá en el Roque Otrino a Amancay, actual líder de la Conferencia Norte.

El contexto no es menor: enfrente estará el puntero y Colón necesita sumar para no perder pisada en la tabla. Con el conflicto encarrilado y el grupo nuevamente alineado detrás del objetivo común, el Sabalero intentará que el ruido de los últimos días quede definitivamente atrás y que la respuesta llegue donde más importa: dentro de la cancha.