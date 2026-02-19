El Quillá apuesta fuerte con los regresos de Gerónimo Rocha y Matías Cepeda

Con ansias de ser protagonista en este 2026, El Quillá se potencia con las incorporaciones del base Gerónimo Rocha y el ala-pivote Matías Cepeda

El 2026 asoma como una temporada bisagra para Náutico El Quillá . Con la mira puesta en el segundo semestre, el Tiburón planifica cada detalle con un propósito definido: llegar en plenitud y pelear por el regreso a la máxima categoría del básquet asociativo.

El primer movimiento estratégico fue asegurar conducción y experiencia. La vuelta de Víctor Cepeda a la dirección técnica marcó el punto de partida de un proyecto que busca recuperar identidad y competitividad.

Regresos en El Quillá

Pero no fue la única noticia que sacudió el mercado interno del club. También se concretaron dos retornos de peso dentro de la estructura: el base Gerónimo Rocha y el ala-pivote Matías Cepeda volvieron a ponerse la camiseta del Tiburón y ya trabajan a fondo en una pretemporada exigente.

Ambos jugadores intensifican cargas físicas y ajustes tácticos mientras el plantel aguarda la confirmación del fixture para el Torneo Apertura. La idea es clara: construir desde ahora una base sólida que permita llegar afilados al tramo decisivo del año.