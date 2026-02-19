Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá apuesta fuerte con los regresos de Gerónimo Rocha y Matías Cepeda

Con ansias de ser protagonista en este 2026, El Quillá se potencia con las incorporaciones del base Gerónimo Rocha y el ala-pivote Matías Cepeda

19 de febrero 2026 · 17:07hs
El Quillá apuesta fuerte con los regresos de Gerónimo Rocha y Matías Cepeda

El 2026 asoma como una temporada bisagra para Náutico El Quillá. Con la mira puesta en el segundo semestre, el Tiburón planifica cada detalle con un propósito definido: llegar en plenitud y pelear por el regreso a la máxima categoría del básquet asociativo.

El primer movimiento estratégico fue asegurar conducción y experiencia. La vuelta de Víctor Cepeda a la dirección técnica marcó el punto de partida de un proyecto que busca recuperar identidad y competitividad.

Regresos en El Quillá

Pero no fue la única noticia que sacudió el mercado interno del club. También se concretaron dos retornos de peso dentro de la estructura: el base Gerónimo Rocha y el ala-pivote Matías Cepeda volvieron a ponerse la camiseta del Tiburón y ya trabajan a fondo en una pretemporada exigente.

Ambos jugadores intensifican cargas físicas y ajustes tácticos mientras el plantel aguarda la confirmación del fixture para el Torneo Apertura. La idea es clara: construir desde ahora una base sólida que permita llegar afilados al tramo decisivo del año.

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

Santiago Castro lideró el triunfo de Bologna en la Europa League

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

[VIVO] En medio de fuertes cruces y acusaciones, la Cámara de Diputados debate la reforma laboral

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Incidentes y tensión frente al Congreso en el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Emmanuel Gigliotti se llevó de Colón la "mejor foto" de su carrera

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Jeremías Bustos no era considerado en Unión y se marchó a Almagro en busca de minutos

Llega la tercera etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus