Pensando en el encuentro del domingo frente a Aldosivi, a las 21.30, por la fecha 6 de la Zona A del Apertura, Unión dio a conocer un comunicado con precisiones para los hinchas. En el parte se especificaron los detalles dla venta de entradas, incluyendo días, horarios y modalidades de expendio.
Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe
Unión dio a conocer detalles importantes que los hinchas deben considerar para el cotejo de la fecha 6 del Apertura ante Aldosivi en el 15 de Abril
Por Ovación
En lo deportivo, el compromiso asoma como determinante para el Rojiblanco. Luego de dos presentaciones sin ganar, el Tate necesita hacerse fuerte en casa para no ceder terreno en la tabla y reencontrarse con la victoria. Por eso, el clima que se proyecta es el de las grandes noches: se aguarda un estadio 15 de Abril colmado, con el empuje habitual de su gente para acompañar al equipo en un cruce que puede marcar el pulso de su presente en el torneo.
• LEER MÁS: Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril
El comunicado de Unión
Viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00
Sábado de 9.00 a 12.00
Domingo cerrado
IMPORTANTE:
– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.
» SOCIOS:
– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (febrero).
– TRAER DNI.
– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.
– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.
VENTA:
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000
PLATEA REDONDA $25.000
» NO SOCIOS
VENTA
– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/
PRECIOS
ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $40.000
JUBILADOS: $20.000
MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $10.000
PLATEA PREFERENCIAL BAJA $90.000
PLATEA PREFERENCIAL ALTA $75.000
PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $70.000
PLATEA REDONDA $65.000
CALLES – INGRESOS
– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)
– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)
– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)
– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)
. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato
INFORMACIÓN ADICIONAL EN UNIÓN
– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS