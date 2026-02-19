Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Unión dio a conocer detalles importantes que los hinchas deben considerar para el cotejo de la fecha 6 del Apertura ante Aldosivi en el 15 de Abril

19 de febrero 2026 · 14:52hs
Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

UNO Santa Fe | José Busiemi

Pensando en el encuentro del domingo frente a Aldosivi, a las 21.30, por la fecha 6 de la Zona A del Apertura, Unión dio a conocer un comunicado con precisiones para los hinchas. En el parte se especificaron los detalles dla venta de entradas, incluyendo días, horarios y modalidades de expendio.

En lo deportivo, el compromiso asoma como determinante para el Rojiblanco. Luego de dos presentaciones sin ganar, el Tate necesita hacerse fuerte en casa para no ceder terreno en la tabla y reencontrarse con la victoria. Por eso, el clima que se proyecta es el de las grandes noches: se aguarda un estadio 15 de Abril colmado, con el empuje habitual de su gente para acompañar al equipo en un cruce que puede marcar el pulso de su presente en el torneo.

El comunicado de Unión

Viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00

Sábado de 9.00 a 12.00

Domingo cerrado

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

» SOCIOS:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (febrero).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

hincha unión tribuna.jpg
Se espera otro gran marco en la cancha de Uni&oacute;n.

Se espera otro gran marco en la cancha de Unión.

VENTA:

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $50.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $35.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $30.000

PLATEA REDONDA $25.000

» NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $40.000

JUBILADOS: $20.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $10.000

PLATEA PREFERENCIAL BAJA $90.000

PLATEA PREFERENCIAL ALTA $75.000

PLATEAS LATERALES BAJA Y ALTA $70.000

PLATEA REDONDA $65.000

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL EN UNIÓN

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Aldosivi hinchas
