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Todo definido: Lionel Scaloni renovará como DT de la Selección

El entrenador de Argentina seguirá al mando de la “Albiceleste” más allá de fin de año.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 19:28hs
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Todo definido: Lionel Scaloni renovará como DT de la Selección

@tapiachiqui

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, renovará su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2030 y será anunciado el jueves, en la conferencia de prensa previa al primer amistoso contra Uruguay en la "Bombonera", el viernes 13.

Scaloni será el primer técnico de la historia de la Selección que dirigirá tres mundiales (Qatar 2022, Norteamérica 2026 y el Mundial del Centenario 2030). Será un récord ya que superará a César Luis Menotti (dirigió en 1978 y 1982) y Carlos Salvador Bilardo (dirigió en 1986 y 1990).

El 19 de julio, tras la derrota en la final con España, Scaloni puso en duda su continuidad y habló de una "evaluación" tras un final de ciclo que se había consolidado desde 2018 hasta la actualidad. Ahora, sin Lionel Messi y con una base renovada de futbolistas, el técnico tiene fuerzas para continuar.

La idea de la AFA es ultimar todos los detalles del contrato de Scaloni para que se pueda dar un anuncio conjunto con el presidente Claudio Tapia, un día antes del duelo contra la "Celeste". En ese sentido, trabajan a contrarreloj para concretar la oficialización en lo que será la última gira de Argentina en el 2026.

El ciclo de Lionel Scaloni comenzó en 2018, como un intinerato tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018 donde el nacido en Pujato era ayudante de Jorge Sampaoli. El primer encuentro comandando la mayor fue el 7 de septiembre de ese año, en un amistoso ante Guatemala que terminó en victoria por 3 a 0 para la "Albiceleste".

La historia de Scaloni manejando los hilos de la Selección tuvo una previa: en agosto de 2018 logró consagrarse campeón dirigiendo a la Sub 20 en el Torneo de L´Alcudia, tras vencer a Rusia por 2 a 1 en la prórroga en la final. Walter Samuel y Pablo Aimar estuvieron en ese cuerpo técnico, que luego se llenaría de gloria.

Desde entonces, Scaloni dirigió un total de 107 partidos en los que consiguió 79 triunfos, 18 empates y apenas diez derrotas. Esto marca una efectividad del 79.43% para el DT campeón en 2022.

Los títulos de Scaloni en la Selección Argentina

En cuanto a títulos, fueron cuatro conquistas en total: la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia en 2022, el Mundial de Qatar 2022, y la Copa América de 2024. Comparte puesto como el segundo entrenador más ganador junto a Alfio "Coco" Basile, quien consiguió dos Copa América (1991 y 1993), una Rey Fahd en 1992 (la antecesora de la Copa Confederaciones) y una Artemio Franchi en 1993 (actual Finalissima).

En tanto, el primer puesto al técnico más ganador en la historia de la Selección argentina sigue siendo Guillermo Stábile, quien se hizo de seis Copa América y un campeonato Panamericano entre 1940 y 1960, sumando siete títulos en total.

A pesar de estas estadísticas, algunos especialistas afirman que los trofeos que alcanzó Scaloni tienen más peso que los del Basile y Stábile, ya que ninguno de los dos pudo alcanzar un campeonato del mundo.

En la previa al Mundial de Qatar la Selección llegaba con 36 partidos invictos, superando la marca que ostentaba el "Coco" Basile, de 31. Entre el 2 de julio de 2019 (derrota 2 a 0 contra Brasil en la semifinal de la Copa América) hasta el 22 de noviembre de 2022 (la dura derrota 2 a 1 contra Arabia Saudita en el partido inaugural de la Copa del Mundo), el elenco nacional ganó 26 encuentros y empató diez.

Scaloni Selección Argentina
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