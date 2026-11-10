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La promoción de 2x1 que lanzó Colón para llenar el Brigadier López

En la previa del partido ante Midland, por el inicio del Reducido, Colón anunció un nuevo beneficio para socios y quienes quieran asociarse. ¿En qué consiste?

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 16:27hs
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La promoción de 2x1 que lanzó Colón para llenar el Brigadier López

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón redobla sus esfuerzos para que el Brigadier López luzca colmado este sábado, cuando desde las 18 reciba a Midland por el primer cruce del Reducido de la Primera Nacional. A la iniciativa que había anunciado la dirigencia para facilitar el ingreso de invitados, ahora se sumó una nueva promoción destinada a ampliar la presencia de los hinchas.

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A través de sus redes sociales, la institución presentó el beneficio «2+1 por $45.000», pensado para quienes ya son socios o decidan incorporarse a la masa societaria.

La propuesta contempla que una persona se asocie por $30.000, pueda sumar a su pareja por otros $15.000 y, además, ingresar gratuitamente con un hijo o un jubilado en calidad de invitado.

Cómo acceder a la promoción de Colón

Según informó Colón, el beneficio estará disponible desde este miércoles a través de Boletería VIP o en la Sede Social. La iniciativa busca facilitar el acompañamiento familiar y generar un marco multitudinario para un partido determinante en las aspiraciones deportivas del equipo de Iván Delfino.

La dirigencia viene trabajando en distintas alternativas para priorizar al socio y, al mismo tiempo, permitir que más simpatizantes puedan acercarse al estadio. En ese sentido, la nueva promoción amplía las posibilidades anunciadas por el vicepresidente segundo, Matías Vidoz, en una entrevista con LT10 y en otra con Radio Gol.

El objetivo: copar el Brigadier ante Midland

El encuentro del sábado tendrá un condimento especial: Colón contará con ventaja deportiva y avanzará a la siguiente instancia en caso de empate. Sin embargo, el objetivo futbolístico es conseguir la clasificación dentro de los 90 minutos y con el respaldo de su gente.

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"La pasión se comparte. Copemos el Brigadier", fue el mensaje elegido por el club para acompañar el anuncio.

Con diferentes beneficios y facilidades para los hinchas, Colón busca transformar la expectativa por el inicio del Reducido en un estadio repleto.

Colón Brigadier López Reducido
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