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Colón ya tiene árbitro para recibir a Midland en el inicio del Reducido

Fue designado el árbitro para dirigir el encuentro del sábado, a las 18, en el Brigadier López, entre Colón y Midland en el inicio del Reducido.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 19:34hs
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Colón ya tiene árbitro para recibir a Midland en el inicio del Reducido

Colón ya conoce quién impartirá justicia en su estreno en el Reducido de la Primera Nacional. Juan Pablo Loustau fue designado como árbitro del partido frente a Midland, que se disputará este sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López.

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La terna arbitral se completará con Iván Aliende como asistente número uno, Juan Ricciardi como segundo asistente y Julián Beligoy como cuarto árbitro.

El encuentro marcará el inicio de una instancia determinante para el Sabalero, que terminó quinto en la Zona A y contará con ventaja deportiva. Esto significa que, al tratarse de una eliminatoria a partido único, un empate le alcanzará para avanzar a la siguiente fase.

El antecedente de Loustau con Colón

El registro más reciente de Juan Pablo Loustau dirigiendo a Colón corresponde a la temporada 2025 de la Primera Nacional. Fue en la victoria por 1-0 ante Defensores Unidos de Zárate, como visitante, el 1 de junio de aquel año.

En ese encuentro, disputado por la fecha 17, Christian Bernardi convirtió el gol del triunfo a los 46 minutos del segundo tiempo, en un resultado importante para el conjunto rojinegro.

Por otra parte, no registra antecedentes arbitrales frente a Midland.

Los árbitros para la primera fase del Reducido

La programación arbitral para los encuentros de la primera fase quedó establecida de la siguiente manera:

Atlanta - Estudiantes: Maximiliano Macheroni.

Temperley - Ciudad de Bolívar: Pablo Giménez.

Colón - Midland: Juan Pablo Loustau.

Deportivo Madryn - Deportivo Maipú: Bryan Ferreyra.

Gimnasia de Jujuy - Almirante Brown: Yamil Possi.

Deportivo Morón - Colegiales: Juan Cruz Robledo.

Ferro Carril Oeste - Gimnasia y Tiro: Maximiliano Manduca.

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Así, Colón comienza a transitar la cuenta regresiva para un compromiso que no admite margen de error en términos de resultado: el equipo de Delfino buscará hacer valer su localía y la ventaja deportiva para dar el primer paso hacia el objetivo del ascenso.

Colón Midland Loustau
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