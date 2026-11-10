Colón ya conoce quién impartirá justicia en su estreno en el Reducido de la Primera Nacional. Juan Pablo Loustau fue designado como árbitro del partido frente a Midland, que se disputará este sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López.
Colón ya tiene árbitro para recibir a Midland en el inicio del Reducido
Fue designado el árbitro para dirigir el encuentro del sábado, a las 18, en el Brigadier López, entre Colón y Midland en el inicio del Reducido.
Por Ovación
La terna arbitral se completará con Iván Aliende como asistente número uno, Juan Ricciardi como segundo asistente y Julián Beligoy como cuarto árbitro.
El encuentro marcará el inicio de una instancia determinante para el Sabalero, que terminó quinto en la Zona A y contará con ventaja deportiva. Esto significa que, al tratarse de una eliminatoria a partido único, un empate le alcanzará para avanzar a la siguiente fase.
El antecedente de Loustau con Colón
El registro más reciente de Juan Pablo Loustau dirigiendo a Colón corresponde a la temporada 2025 de la Primera Nacional. Fue en la victoria por 1-0 ante Defensores Unidos de Zárate, como visitante, el 1 de junio de aquel año.
En ese encuentro, disputado por la fecha 17, Christian Bernardi convirtió el gol del triunfo a los 46 minutos del segundo tiempo, en un resultado importante para el conjunto rojinegro.
Por otra parte, no registra antecedentes arbitrales frente a Midland.
Los árbitros para la primera fase del Reducido
La programación arbitral para los encuentros de la primera fase quedó establecida de la siguiente manera:
Atlanta - Estudiantes: Maximiliano Macheroni.
Temperley - Ciudad de Bolívar: Pablo Giménez.
Colón - Midland: Juan Pablo Loustau.
Deportivo Madryn - Deportivo Maipú: Bryan Ferreyra.
Gimnasia de Jujuy - Almirante Brown: Yamil Possi.
Deportivo Morón - Colegiales: Juan Cruz Robledo.
Ferro Carril Oeste - Gimnasia y Tiro: Maximiliano Manduca.
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Así, Colón comienza a transitar la cuenta regresiva para un compromiso que no admite margen de error en términos de resultado: el equipo de Delfino buscará hacer valer su localía y la ventaja deportiva para dar el primer paso hacia el objetivo del ascenso.