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Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

La eliminación del Clausura volvió a dejar una deuda del Tatengue: le cuesta sostener campañas competitivas y llegar a las instancias decisivas de Primera.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 08:49hs
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Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

UNO Santa Fe | José Busiemi

El cierre del Clausura 2026 dejó a Unión nuevamente del lado de los equipos que mirarán los playoffs desde afuera. La campaña terminó sin el objetivo de avanzar de ronda y sumó otro registro negativo a un ciclo marcado por altibajos. Los números de los últimos nueve campeonatos muestran una dificultad persistente para mantenerse en los primeros puestos.

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Una excepción entre tantas frustraciones

Para encontrar las mejores respuestas deportivas hay que retroceder al segundo semestre de 2025. En aquel torneo, el Tatengue consiguió sostener una buena campaña y terminó en la segunda posición de su zona, resultado que le permitió disputar los cruces eliminatorios.

Un semestre después volvió a alcanzar ese objetivo. En el Apertura 2026, aunque sin repetir el rendimiento anterior, consiguió ubicarse octavo y se aseguró un lugar en la siguiente instancia.

Esas dos experiencias contrastan con lo sucedido en el resto del período. Desde la Copa de la Liga 2020, Unión acumuló diferentes frustraciones: no pudo avanzar en aquella competencia, fue sexto en 2021 y noveno en 2022. La tendencia se mantuvo durante 2023, cuando terminó undécimo, y en 2024, temporada en la que ocupó el octavo puesto sin conseguir la clasificación.

El panorama llegó a su punto más delicado durante el Apertura 2025. En esa oportunidad, el equipo rojiblanco quedó último entre los 15 integrantes de su grupo, una ubicación que reflejó las dificultades futbolísticas que atravesaba.

El desafío de dejar atrás la irregularidad

Después de haber terminado segundo en 2025 y clasificado en el primer semestre de este año, el equipo no pudo mantener ese nivel y cerró el campeonato en el noveno lugar.

El balance es elocuente. De las nueve competencias consideradas desde 2020, Unión solamente consiguió superar la fase regular en dos. En las otras siete oportunidades no encontró los resultados necesarios para continuar en la pelea por el campeonato.

La estadística no solamente refleja posiciones en una tabla: también expone la dificultad para construir procesos deportivos sostenidos. De cara a lo que viene, el desafío para el Tatengue será transformar las clasificaciones aisladas en una costumbre y conseguir que la competitividad se mantenga durante los dos semestres de una temporada.

Unión números Primera División torneos
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