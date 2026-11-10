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Murió Marcos Camino a los 76 años: adiós al fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El histórico acordeonista fue encontrado sin vida este martes por la tarde en un inmueble del barrio General Alvear, en la ciudad de Santa Fe. La Justicia ordenó peritajes y una autopsia para determinar las causas de su muerte. Había dejado la agrupación en febrero, después de más de cinco décadas de trayectoria.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de noviembre 2026 · 19:34hs
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Murió Marcos Camino a los 76 años: adiós al fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino a los 76 años: adiós al fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El mundo de la música popular argentina en general y la ciudad de Santa Fe en particular se encuentran conmocionados. Este martes se conoció el fallecimiento de Marcos Camino, ícono de la cumbia santafesina y ex integrante de Los Palmeras.

Después de más de 50 años como uno de los líderes indiscutidos de la música tropical argentina, Camino falleció a los 76 años. El acordeonista y músico fue el fundador de la histórica banda de cumbia santafesina Los Palmeras, junto a Cacho Deicas.

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El músico fue hallado sin vida en un inmueble ubicado en Alvear al 4900, en el barrio Sargento Cabral en Santa Fe, donde tenía su estudio musical. Lo habían visto por última vez este mediodía y uno de sus familiares denunció el hallazgo a la Policía. De esta manera, siete móviles policiales y oficiales de Orden Público y de Cuerpos, arribaron al lugar junto el médico de la repartición policial y personal del SIES 107 y confirmaron el fallecimiento.

El fiscal de Homicidios en turno, ordenó los peritajes criminalísticos y la derivación del cuerpo a la morgue judicial con el objetivo de determinar la causa de muerte.

El retiro de Marcos Camino en Los Palmeras

Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, había anunciado su retiro definitivo de los escenarios en febrero de 2026.

Si bien la banda había continuado su camino tras la salida de Cacho, la decisión de Camino terminó de sellar el cierre de un ciclo que marcó a generaciones. Aunque el músico explicó que su retiro respondió a cuestiones de edad y salud, lo cierto es que los últimos años del grupo estuvieron atravesados por conflictos internos y mediáticos que resquebrajaron la histórica sociedad artística.

El ACV que sufrió Rubén “Cacho” Deicas en diciembre de 2023 fue el punto de inflexión. A partir de allí se sucedieron reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, tensiones familiares y acusaciones legales. Lo que en principio parecía un impasse médico terminó exponiendo una interna mucho más profunda dentro de la formación santafesina.

Pese a algunos gestos públicos de acercamiento, las diferencias se profundizaron y derivaron en la salida definitiva de Deicas. Ocho meses después, Marcos Camino, el único fundador que permanecía, anunció también su retiro.

Marcos Camino Los Palmeras cumbia muerte
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