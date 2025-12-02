Uno Santa Fe | organizaciones sociales

Tras el fuerte reclamo de organizaciones sociales en el interior del Ministerio de Desarrollo, Provincia suspende los programas destinados al MTE

El Gobierno de Santa Fe rechazó la "irrupción violenta" registrada en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en la ciudad. Reafirmó que no permitirá acciones coercitivas para pretender acceder a programas sociales. Se evalúa iniciar acciones legales correspondientes.

2 de diciembre 2025 · 19:45hs
Provincia suspendió los programas destinados al MTE de la ciudad de Santa Fe tras la irrupción violenta en la sede del Ministerio por parte de organizaciones sociales

Provincia suspendió los programas destinados al MTE de la ciudad de Santa Fe tras la irrupción violenta en la sede del Ministerio por parte de organizaciones sociales

Referentes de organizaciones sociales se manifestaron este martes por la mañana dentro de la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, ubicado en Almirante Brown al 6.900 de la capital provincial, en reclamo por asistencia económica.

Alrededor de 50 personas nucleadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezaron la protesta.

Tras el reclamo, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, confirmó que suspenderá todos los programas y líneas de acompañamiento vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: En la ciudad de Santa Fe hay más de 650 organizaciones sociales: lanzan un mapeo inédito para fortalecer el trabajo comunitario

La medida se adopta luego de que integrantes de esa organización irrumpieran violentamente en el edificio del ministerio.

Durante el episodio, los manifestantes impidieron el ingreso y egreso de trabajadores, bloquearon el normal funcionamiento de la dependencia y generaron situaciones de intimidación hacia los presentes.

Violencia y mecanismo de presión

En un fuerte comunicado, el Gobierno de la Provincia rechazó de manera categórica cualquier tipo de violencia como mecanismo de presión para acceder a ayudas o programas sociales. "La Provincia no avalará ni legitimará acciones que pongan en riesgo la integridad de trabajadores, funcionarios o ciudadanos, ni permitirá que se vulneren las normas básicas de convivencia institucional", confirmaron.

Es importante destacar que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano mantiene de manera permanente canales de diálogo abiertos con organizaciones sociales, instituciones y vecinos que solicitan ser recibidos por vías formales y en un marco de respeto. En este sentido, se reafirma que estas instancias seguirán vigentes para quienes se acerquen de manera pacífica.

Asimismo, indicaron que "se evalúa iniciar las acciones legales correspondientes frente a la irrupción violenta en una dependencia del Estado provincial", hecho que implicó la privación ilegítima del ingreso y egreso de personas, además de obstaculizar el funcionamiento del organismo.

organizaciones sociales desarrollo provincia programas violencia

Lo último

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

Último Momento
Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

El inyectable contra la obesidad ya está disponible en droguerías santafesinas: las advertencias de los nutricionistas

El inyectable contra la obesidad ya está disponible en droguerías santafesinas: las advertencias de los nutricionistas

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"