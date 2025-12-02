Tras el fuerte reclamo de organizaciones sociales en el interior del Ministerio de Desarrollo, Provincia suspende los programas destinados al MTE

El Gobierno de Santa Fe rechazó la "irrupción violenta" registrada en la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en la ciudad. Reafirmó que no permitirá acciones coercitivas para pretender acceder a programas sociales. Se evalúa iniciar acciones legales correspondientes.

Provincia suspendió los programas destinados al MTE de la ciudad de Santa Fe tras la irrupción violenta en la sede del Ministerio por parte de organizaciones sociales

Referentes de organizaciones sociales se manifestaron este martes por la mañana dentro de la sede del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, ubicado en Almirante Brown al 6.900 de la capital provincial, en reclamo por asistencia económica.

Tras el reclamo, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, confirmó que suspenderá todos los programas y líneas de acompañamiento vinculados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad de Santa Fe.

La medida se adopta luego de que integrantes de esa organización irrumpieran violentamente en el edificio del ministerio.

Durante el episodio, los manifestantes impidieron el ingreso y egreso de trabajadores, bloquearon el normal funcionamiento de la dependencia y generaron situaciones de intimidación hacia los presentes.

Violencia y mecanismo de presión

En un fuerte comunicado, el Gobierno de la Provincia rechazó de manera categórica cualquier tipo de violencia como mecanismo de presión para acceder a ayudas o programas sociales. "La Provincia no avalará ni legitimará acciones que pongan en riesgo la integridad de trabajadores, funcionarios o ciudadanos, ni permitirá que se vulneren las normas básicas de convivencia institucional", confirmaron.

Es importante destacar que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano mantiene de manera permanente canales de diálogo abiertos con organizaciones sociales, instituciones y vecinos que solicitan ser recibidos por vías formales y en un marco de respeto. En este sentido, se reafirma que estas instancias seguirán vigentes para quienes se acerquen de manera pacífica.

Asimismo, indicaron que "se evalúa iniciar las acciones legales correspondientes frente a la irrupción violenta en una dependencia del Estado provincial", hecho que implicó la privación ilegítima del ingreso y egreso de personas, además de obstaculizar el funcionamiento del organismo.