Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

Alpine mostrará el A526 el 23 de enero en Barcelona, inicio de una etapa que estrenará motor Mercedes y abrirá un nuevo horizonte para Franco Colapinto.

Alpine oficializó la presentación del A526 , el monoplaza con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly competirán en 2026, año que estrenará nuevo reglamento técnico y el desembarco del motor Mercedes. El lanzamiento será el 23 de enero en Barcelona , punto de partida para una etapa decisiva en el futuro del equipo.

Según el anuncio, el evento se realizará a las 12.30 (17.30 de Argentina) y contará con la presencia de pilotos, directivos y socios del equipo. El A526 rodará por primera vez entre el 26 y el 30 de enero , también en Barcelona, durante una prueba privada orientada a la adaptación del nuevo paquete aerodinámico y mecánico.

Posteriormente, el auto viajará a Bahréin para los ensayos oficiales del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del inicio del campeonato en Australia, previsto para el 8 de marzo.

Optimismo por el motor Mercedes

El cambio de proveedor de motores alimenta la expectativa dentro del equipo. Versiones surgidas en el GP de Qatar indican que Mercedes sería el único fabricante con su unidad 2026 lista en tiempo y forma, información mencionada por el exdirector Marcin Budkowski. Para Alpine, que dejará atrás el propulsor Renault, este panorama representa una ventaja competitiva clave.

Budkowski también señaló supuestos retrasos en Honda, Audi, Ferrari y Red Bull Powertrains, aunque algunas escuderías, como Aston Martin, negaron de inmediato cualquier demora. Aun así, los comentarios desde la pista —incluidos los de George Russell— refuerzan la percepción de un motor alemán sólido y confiable.

Colapinto, ante un escenario mucho más favorable

Tras un 2025 muy complejo para Alpine con el A525, considerado uno de los autos más débiles de la grilla, el proyecto 2026 ofrece un aire renovado. La combinación de nueva unidad de potencia, caja y suspensión Mercedes abre un horizonte distinto para Colapinto, que afrontará su segunda temporada en la categoría con un panorama más alentador.

Una Fórmula 1 que se reinventa

La próxima campaña también introducirá autos y neumáticos más pequeños y una unidad de potencia dividida en partes iguales entre combustión y energía eléctrica, un cambio que dificulta cualquier pronóstico previo. Recién tras los test de Barcelona y la pretemporada en Bahréin comenzará a delinearse el verdadero potencial del proyecto Alpine–Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1.