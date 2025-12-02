Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Jerónimo Dómina regresó este martes a España para cerrar su llegada al Cádiz, mientras en Unión sostienen que rescindió contrato y solo restan derechos de formación.

El futuro de Jerónimo Dómina dio otro giro este martes por la tarde, cuando el delantero volvió a viajar hacia España para avanzar definitivamente en su incorporación al Cádiz de España. El movimiento profundiza la tensión con Unión , que analiza su situación tras entender que el jugador actuó sin la autorización formal del club.

Dómina había estado días atrás en Cádiz, donde cumplió con el reconocimiento médico , firmó un contrato por cuatro temporadas y media y dio sus primeros pasos de adaptación. Incluso presenció un partido del equipo y se entrenó por su cuenta en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

En medio de ese proceso, el delantero dialogó con un referente del plantel gaditano, quien lo animó a sumarse cuanto antes para integrarse al grupo y al ritmo de trabajo europeo.

LEER MÁS: Los tres jugadores de Unión que estan en la mira: Fascendini, Del Blanco y Vargas

Unión sostiene que hubo rescisión de contrato

En Unión afirman que Dómina rescindió su vínculo, lo que deja al club solamente con el cobro de los derechos de formación. Allí aparece otro punto sensible: el Tatengue percibiría alrededor de 400.000 euros, aunque algunas versiones reducen ese monto a cifras inferiores a los 300.000 euros.

Además, el futbolista habría resignado los sueldos de octubre, noviembre y diciembre como parte del acuerdo para concretar su salida. El primer viaje sin autorización formal había generado fuerte malestar interno y abrió la posibilidad de sanciones, aunque el cuadro parece encaminarse hacia una resolución administrativa.

Mercados de pases: cerrado en Argentina, abierto desde enero en Europa

En Argentina el mercado de pases está cerrado, lo que deja sin efecto cualquier movimiento inmediato. En Europa, en cambio, la ventana abre el 1 de enero, fecha en la que el Cádiz podrá inscribir de manera oficial al delantero. Por esa razón, la institución española pretende que Dómina complete desde ahora su proceso de adaptación al entorno y al modelo de trabajo.

LEER MÁS: Unión, con la necesidad de invertir un millón de dólares antes de fin de año

Cádiz lo espera para el 1 de enero de 2026

El Cádiz tiene previsto integrar formalmente al atacante desde el 1 de enero de 2026, cuando quedará habilitado para competir. La intención del club es que llegue con plena adaptación al plantel y al cuerpo técnico.

Un final abierto para una salida inesperada

Con la rescisión consumada y la operación en la órbita europea, en Unión persisten dudas sobre los métodos y tiempos en los que se dio la partida del juvenil. Mientras tanto, Dómina ya apunta a su desembarco en España, en una historia que sigue generando repercusiones en Santa Fe.