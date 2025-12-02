Uno Santa Fe | Unión | Unión

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Jerónimo Dómina regresó este martes a España para cerrar su llegada al Cádiz, mientras en Unión sostienen que rescindió contrato y solo restan derechos de formación.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 18:34hs
Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Prensa Unión

El futuro de Jerónimo Dómina dio otro giro este martes por la tarde, cuando el delantero volvió a viajar hacia España para avanzar definitivamente en su incorporación al Cádiz de España. El movimiento profundiza la tensión con Unión, que analiza su situación tras entender que el jugador actuó sin la autorización formal del club.

Un viaje que reaviva el conflicto en Santa Fe

Dómina había estado días atrás en Cádiz, donde cumplió con el reconocimiento médico, firmó un contrato por cuatro temporadas y media y dio sus primeros pasos de adaptación. Incluso presenció un partido del equipo y se entrenó por su cuenta en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

En medio de ese proceso, el delantero dialogó con un referente del plantel gaditano, quien lo animó a sumarse cuanto antes para integrarse al grupo y al ritmo de trabajo europeo.

LEER MÁS: Los tres jugadores de Unión que estan en la mira: Fascendini, Del Blanco y Vargas

Unión sostiene que hubo rescisión de contrato

En Unión afirman que Dómina rescindió su vínculo, lo que deja al club solamente con el cobro de los derechos de formación. Allí aparece otro punto sensible: el Tatengue percibiría alrededor de 400.000 euros, aunque algunas versiones reducen ese monto a cifras inferiores a los 300.000 euros.

Además, el futbolista habría resignado los sueldos de octubre, noviembre y diciembre como parte del acuerdo para concretar su salida. El primer viaje sin autorización formal había generado fuerte malestar interno y abrió la posibilidad de sanciones, aunque el cuadro parece encaminarse hacia una resolución administrativa.

Mercados de pases: cerrado en Argentina, abierto desde enero en Europa

En Argentina el mercado de pases está cerrado, lo que deja sin efecto cualquier movimiento inmediato. En Europa, en cambio, la ventana abre el 1 de enero, fecha en la que el Cádiz podrá inscribir de manera oficial al delantero. Por esa razón, la institución española pretende que Dómina complete desde ahora su proceso de adaptación al entorno y al modelo de trabajo.

LEER MÁS: Unión, con la necesidad de invertir un millón de dólares antes de fin de año

Cádiz lo espera para el 1 de enero de 2026

El Cádiz tiene previsto integrar formalmente al atacante desde el 1 de enero de 2026, cuando quedará habilitado para competir. La intención del club es que llegue con plena adaptación al plantel y al cuerpo técnico.

Un final abierto para una salida inesperada

Con la rescisión consumada y la operación en la órbita europea, en Unión persisten dudas sobre los métodos y tiempos en los que se dio la partida del juvenil. Mientras tanto, Dómina ya apunta a su desembarco en España, en una historia que sigue generando repercusiones en Santa Fe.

Unión Jerónimo Dómina España Cadiz
Noticias relacionadas
estadisticas de union: mateo del blanco y cristian tarragona se destacan en el futbol argentino

Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona se destacan en el fútbol argentino

faltan 32 dias para que union inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

Faltan 32 días para que Unión inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

Froilán Díaz, arquero de Unión, descansa en Reconquista después de su experiencia en el Mundial Sub 17.

Froilán Díaz, cerca de Deportivo Quito: el arquero de Unión analiza irse a Ecuador

Este año se llevaron a cabo las elecciones en Unión y Colón.

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Lo último

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Último Momento
Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"