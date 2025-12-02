Darío Benedetto apuntó contra Lucas Bernardi y reveló el detrás de escena de su salida de Newell's

El “Pipa” detalló la charla que marcó su quiebre con Lucas Bernardi, denunció una “falta de respeto” por parte del entrenador y sostuvo que su caso expone problemas profundos en la institución rosarina.

Después de su salida de Newell's Old Boys , el centro delantero Darío Benedetto profundizó en las razones de su desvinculación y reveló momentos de tensión que, según él, reflejan el estado actual de la institución.

El delantero recordó con exactitud la conversación que marcó el quiebre. Contó que el técnico Lucas Bernardi le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta en un contexto deportivo crítico. “No me gustó para nada. Era un momento de mierda y yo quería poner el pecho” , subrayó, dejando en claro que su intención era seguir compitiendo. Además explicó que, pese al golpe, intentó mantener la calma y evitar conflictos: “Quedate tranquilo, si el entrenador sos vos. Yo no te voy a hacer ningún problema, estoy acá para sumar” , le dijo al DT para dejar en claro que respetaría la decisión.

LEER MÁS: Darío Benedetto rescindió su contrato con Newell's

Pero lo que ocurrió después lo descolocó. Según relató, Bernardi le ofreció una alternativa que él vivió como una falta de respeto: que comenzara a entrenarse con la división Reserva. El “Pipa” describió ese momento como el punto final de su relación con el entrenador. “¿Cómo voy a entrenar con la reserva? ¿Estamos todos locos?”, respondió, y enfatizó: “A mí respétenme: en reserva no va a pasar nunca”.

A partir de esa frase, Benedetto sostuvo que tomó una decisión firme pero medida. No generaría un conflicto interno, pero tampoco aceptaría algo que consideraba inaceptable. “No querés que entrene con vos, no entreno. Me quedo haciéndome masajes y tomando mate en la utilería. No te molesto”, afirmó que le contestó, mientras empezaba a resolver su salida con la dirigencia.

El atacante confesó que todo lo ocurrido lo sorprendió profundamente y que la forma en que se manejó la situación, a su entender, expone mucho más que un desacuerdo puntual. “Después, así están las cosas. Está todo muy a la vista”, lanzó, apuntando directamente al funcionamiento interno del club y sugiriendo que su caso es apenas un síntoma de un problema mayor.

Con sus declaraciones, Benedetto dejó instalado que su salida de Newell’s no fue solo una determinación deportiva, sino el resultado de una relación desgastada y de decisiones que él consideró inapropiadas. Su testimonio agrega un capítulo tenso a su breve paso por la Lepra y abre un debate sobre la gestión puertas adentro en el Parque Independencia.